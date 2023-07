Cristina Pedroche se sincera sobre qué hizo con el cordón umbilical de su hija Laia

Cristina Pedroche y David Muñoz están viviendo días de muchas emociones, de eso no cabe la menor duda. El pasado 14 de julio la pareja dio la bienvenida al mundo a su primera hija en común, Laia. Desde entonces, la colaboradora de Zapeando se ha mantenido un poco ausente de las redes sociales, pues se encuentra recuperándose del parto y al cuidado de su pequeña.

Pero, recientemente, ha acudido a su cuenta de Instagram para poder hablar un poco con sus seguidores. «Hoy que psicológicamente me encuentro mejor contestaré a algunas preguntas. Si no lo he hecho antes es porque ha sido tan salvaje y bonito que no quería que el odio que sé que vendrá cuando conteste algunas cosas me pudiera afectar», empezaba escribiendo.

View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

A través de numerosos stories en los que ha respondido a las preguntas de sus seguidores, Pedroche ha explicado que el nacimiento de su niña se produjo por «un parto vaginal y natural». Asimismo, ha revelado que las contracciones del parto comenzaron el pasado jueves 13 de julio de madrugada, pero eran irregulares.

«A las 21 horas fue cuando ingresé de casi 5 centímetros en el hospital HM de Montepríncipe y Laia nació a las 00:10 ya el día 14 de julio», confesó. Fue entonces cuando una de sus fans le preguntó respecto a lo que había hecho con el cordón umbilical de Laia. «Cuando nació tu nena, ¿habéis hecho algo con el cordón, cortarlo, congelarlo o no sé?», le escribió.

Una cuestión que Cristina Pedroche no dudó en contestar muy contundente. «Hice pinzamiento óptimo, es decir, lo cortamos cuando dejó de latir y se quedó totalmente blanco. Fue una de las primeras decisiones que tomé en cuanto empecé a leer sobre el embarazo», explicó al respecto.