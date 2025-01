‘El Conquis 2025’: ¿quién fue el concursante eliminado ayer, lunes 20 de enero?

El conquis 2025 ha comenzado por todo lo alto y en su estreno en ETB, la televisión pública vasca, ha logrado liderar con enorme diferencia en audiencias en el País Vasco. El programa presentador por Patxi Alonso ha arrasado con un espectacular 22, 3 % de cuota de pantalla, dejando sin opciones dentro de su territorio a programas como La isla de las tentaciones y Bake Off, los espacios más vistos a nivel nacional. Para su primera entrega, el programa ha llevado completamente engañados a los 37 concursantes, que se las prometían muy felices cuando les han citado para acudir a una sesión de fotos para las redes sociales y las promociones del programa. Su cara ha cambiado por completo cuando les han comunicado que se iban a enfrentar al primer juego de inmunidad y que iban a tener que vivir la primera expulsión de la edición.

Los chicos, por un lado, y las chicas por otro, todos llegaban preparados para salir los más guapos posibles ante las cámaras, pero la sorpresa ha sido cuando después de las fotos de rigor Patxi Alonso y Lur Errekondo han aparecido en la playa para comunicarles que comenzaba la primera prueba, que no era otra que el mítico Muro infernal. Los concursantes, muchos de ellos con ropa completamente inapropiada para hacer una prueba así, deberían olvidarse de todo y demostrar su condición física para subir un pared completamente lisa con la única ayuda de sus compañeros y de una fina cuerda. Como era de esperar, la mayoría no ha podido conseguirlo, siendo sólo tres los que han conseguido llegar a lo más alto.

El más rápido ha sido Aratz, que como ganador se ha llevado una mochila llena de ropa que seguro que le vendrá muy bien para los próximos días. Sebas y Huido han sido los otros dos que también han pasado la prueba, mientras el resto no ha podido hacerlo.

Tras este primer sobresalto, el programa ha realizado las presentaciones de todos a los espectadores, además de informar a Aratz de cuáles son sus privilegios por ser el ganador: un kit de comida y un pedernal para poder hacer fuego. También tenía el poder de dar el collar de inmunidad a uno de sus compañeros, siendo Xego el elegido, por pensar que podría ser un buen compañero de equipo.

Otra de las ventajas ha sido la de estar completamente sólo en su campamento privilegiado, pero la verdad es que la experiencia no ha sido tan buena como esperaba. Dormir sin ningún tipo de compañía no le ha gustado, a lo que se ha sumado el no haber conseguido hacer fuego pese a contar con la ayuda del pedernal.

Los otros 36 concursantes han tenido que pasar una complicada noche en el campamento de la Locura, donde los nervios han pasado factura y los mosquitos han convertido en un infierno su estancia. Además, también han tenido que hacer sus primeras nominaciones. Las chicas han puesto el ojo en Félix, mientras que ellos han señalado a Koty.

¿Quién ha sido el primer eliminado de ‘El Conquis 2025’?

Félix, como primer nominado ha contado con la ventaja de poder ver la prueba de eliminación antes que sus rivales, pudiendo con eso tomar la decisión de dar un tercer nombre para la nominación. Al ser el primer día, el concursante se ha equivocado y ha nominado a Aroa cuando quería hacerlo a Amira, aunque al final la jugada le ha salido bien.

En el duelo final, Félix ha conseguido ganar a Aroa en el juego de los sacos, por lo que la joven ha sido la primera eliminada de El Conquis 2025.

Todo lo ocurrido en este primer programa se repasará el miércoles en el primer debate, que supone el regreso de Julian Iantzi después de que la temporada pasada estuviera fuera del formato tras su paso por El Conquistador, la adaptación de este programa de aventura que se hizo en TVE. En 2025 vuelve, pero como presentador en plató y no en la isla, un nuevo reto para él.