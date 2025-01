‘Bake off’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 20 de enero?

Arranca la semana y en La 1 de Televisión Española lo hicieron de la mano de un nuevo programa de Bake off. El popular talent culinario regresó en su horario prime time y lo hizo para presentarle a sus espectadores una nueva entrega donde las celebridades tuvieron que demostrar sus mejores dotes en la repostería. Un nueva emisión donde, además de conocer las nuevas pruebas a las que tuvieron que hacer frente los participantes, también se conoció el nombre del tercer expulsado de la edición. Un nuevo adiós donde un concursante tuvo que colgar su delantal.

La primera prueba técnica del programa estuvo dedicada al baklava, un pastel típico de la gastronomía turca. El reto dejó en primera posición a Lidia Torrent y Pol Espargaró, quiénes mantienen una lucha constante por el delantal de pastelero estrella. Sin embargo, la victoria de la prueba fue para la catalana. Todo ello para dejar en la peor posición a Cristina Tárrega, cuyo cocinado no cumplió con lo esperado por el jurado. Tras ello, Paula Vázquez dio paso a la «prueba fantasía». De esta manera, los 12 concursantes debían realizar una tarta de dos pisos, con relleno y fondant, que homenajease en sabor y decoración a uno de sus países favoritos.

Trabajar en pareja no fue fácil para las celebridades. Pero, lograron superar el reto, algunos más que otros. Víctor Sandoval ha homenajeado al último huracán que vivió en Miami, Yurena ha vuelto a pensar en Turquía y Mark Vanderloo ha querido homenajear a Kenia.

Posteriormente, y antes de conocer el nombre del tercer expulsado, los espectadores pudieron presenciar una nueva entrega del delantal estrella. De esta manera, y tras tres semanas de dura lucha y quedarse a las puertas, Pol Espargaró fue premiado por sus cocinados. Además, el jurado experto quiso hacer hincapié en su constancia y tenacidad.

Todo ello sumado al hecho de que sus postres estuvieron en otro nivel durante este programa. Sin embargo, y lamentablemente, el jurado también reveló el nombre del nuevo expulsado de la edición. Una decisión muy complicada que dejaba a Mario Jefferson y a Cristina Tárrega entre la espada y la pared.

¿Quién fue el último expulsado de ‘Bake off’?

«No notamos nada. A mí personalmente no me ha gustado mucho tu tarta. El bizcocho está seco, no lo has emborrachado con jarabe, y creo que se te ha ido la mano con la maicena», le dijo Paco al cantante. Pues, al final, el anglo-malagueño se convirtió en el expulsado.

«Ha sido un placer conoceros a todos personalmente y, Paula, estar a tu lado en una despedida de concurso solo tiene una canción», dijo Mario Jefferson. Fue entonces cuando, antes de abandonar la carpa de Bake Off, comenzó a cantar la canción Happy Ending de Mika.