Christina Aguilera reunirá tres EPs en su nuevo disco, ‘Aguilera’

Christina Aguilera ha anunciado que reunirá sus tres EPs en un único álbum de estudio, ‘Aguilera’. A lo largo del año, la cantante terminará de publicar todos los sencillos y los juntará en un proyecto musical.

En la industria musical es cada vez más habitual que los artistas apuesten por el lanzamiento de singles, dejando a un lado a los discos. Sin embargo, los amantes de los trabajos discográficos estamos agradecidos por los esfuerzos que ponen para que sigan adelante en plena era digital.

Christina Aguilera está en pleno proceso creativo y dando los últimos detalles a su trilogía de EPs donde la cantante a sus orígenes latinos. Todos los sencillos se unificarán en un álbum de estudio llamado ‘Aguilera’. La estadounidense comunicó a través de redes sociales esta noticia junto a la portada.

You all mean so much to me ✨ AGUILERA: La Fuerza, La Tormenta and soon, La Luz ❤️‍🔥 pic.twitter.com/V0INayUZ76

— Christina Aguilera (@xtina) June 1, 2022