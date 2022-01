Christina Aguilera ha vuelto. La artista estadounidense acaba de lanzar su esperado nuevo álbum de estudio en español, titulado ‘La Fuerza’, y lo ha hecho con el estreno del videoclip de ‘Santo’, su colaboración junto al artista puertorriqueño Ozuna.

De esta forma, presenta el tercer single de su nuevo disco, siendo una fusión de su estilo personal con los ritmos latinos a los que por sus raíces ecuatorianas siempre ha estado muy unida. Una canción con la que la artista vuelve a demostrar su versatilidad.

‘Santo’ es una de las seis canciones en español incluidas en el nuevo proyecto de Christian Aguilera, un disco que cuenta con sonidos latinos como hilo conductor y un mensaje común: el empoderamiento de las mujeres.

En una entrevista reciente, la artista estadounidense explicaba que: «Cuando mis fans escuchen esta música, quiero que se sientan empoderados y libres. Por supuesto, quiero sacar a relucir otras emociones y sentimientos en mi música, como ser sensual y lleno de energía, pero en el fondo, realmente estoy presionando por un sentido de apoderamiento».

La Fuerza is here!!

Latin music has always been rooted in me and my childhood…and once that connection is there it’s with you forever. La Fuerza is a project for myself, my roots, and my kids – so they can sense a deeper level of who they are. pic.twitter.com/5Zxe8iM9uy

— Christina Aguilera (@xtina) January 21, 2022