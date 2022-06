Christina Aguilera regresa con un nuevo proyecto musical. Tras el lanzamiento de Después de ‘La Fuerza’, la cantante acaba de lanzar ‘La Tormenta’, un nuevo EP que incluye seis canciones en español y que forma parte del proyecto musical que inició el pasado enero al presentar su anterior EP.

«Este es solo el primer capítulo de tres que darán más música por venir en el 2022. Quería seguir sorprendiendo a los fans durante el año», adelantó Christina Aguilera a principios de año al presentar ‘La Fuerza’, su primer EP en español desde hacía 20 años.

Ahora, llega ‘La Tormenta’, un disco que ha lanzado la artista totalmente por sorpresa y que incluye una canción con la artista argentina del momento, Tini Stoessel, titulada ‘Suéltame’, en la que colaboran las dos artistas junto a Kat Dahlia.

You all mean so much to me ✨ AGUILERA: La Fuerza, La Tormenta and soon, La Luz ❤️‍🔥 pic.twitter.com/V0INayUZ76

