Chenoa se sincera sobre el incómodo momento que vivió con Mariah Carey: «¡Me empujó!»

Chenoa ha sido una de las invitadas del miércoles en una nueva edición de Martínez y Hermanos, el programa en el que Dani Martínez reúne a tres famosos para hablar de sus mejores anécdotas tanto en el mundo profesional como en el personal. La cantante Chenoa y los actores Juana Acosta y Carlos Areces han sido los invitados que han acudido al programa, pero el protagonismo se lo ha llevado la artista, que ha recordado un momento muy complicado que vivió con Mariah Carey hace más de 20 años y que terminó en un incidente que pocos conocen. Todo ocurrió en plena explosión del fenómeno Operación Triunfo, siendo ella una de las participantes más carismáticas del concurso, tuvo la oportunidad de representar a España en un festival mucho menos conocido que Eurovisión, pero que le sirvió para darse a conocer ante millones de personas.

En el 2003 se celebró la primera edición del Eurobest, un festival organizado por Endemol, la productora creadora de formatos como Gran Hermano y que desde hace años está asociada con Gestmusic, creadora de OT y Tu cara me suena, entre otros muchos programas. Similar a Eurovisión, aunque sin el apoyo de las grandes cadenas europeas, se organizó un festival al que acudieron Mariah Carey y Tom Jones como grandes estrellas. España decidió enviar a Chenoa como representante tras haber tenido en mente a Beth, Manuel Carrasco y Ainhoa Cantalapiedra, pero la mallorquina fue la elegida y cumplió a lo grande con su objetivo. La cantante interpretó It’s raining man, el clásico del grupo The Weather Girls de los 70 y que Geri Halliwell volvió a poner de moda en 2001.

Esta canción la llegó a cantar Chenoa en la academia junto a sus compañeras Rosa y Gisela, por lo que no era una canción nueva para ella. Con esta interpretación logró hacerse con la victoria de este festival en el que se enfrentaba a concursantes de las diferentes versiones de OT de toda Europa, aunque no todo fue bueno aquel día.

«De quedar cuarta en Operación Triunfo a ganar, pues me pareció guay», ha dicho en el plató de Martínez y Hermanos sobre aquella victoria, aunque se trataba solo de un título honorífico y no había premio como tal. «Mariah Carey presentaba, y llevaba los abdominales maquillados», ha querido explicar a los espectadores.

Tras las votaciones llegó el momento de desvelar que la ex triunfita era la ganadora absoluta, por lo que llegaba un momento de gran emoción, o al menos eso pensaba ella. «Yo llorando, superintensa, me fui corriendo para abrazar a Mariah, y ella me apartó para que no le quitara el maquillaje», ha recordado entre las risas y la sorpresa de todos los presentes.

«Me empujó», ha recordado al volver a hablar de este momento que solo los más fans de la artista recordarán. Pese a que aquel incómodo momento se pudo ver en millones de hogares, la invitada de Dani Martínez le ha quitado importancia: «Ella es la reina de la Navidad, así que no me importó».