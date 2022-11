Chanel: el significado de las palabras ocultas de ‘TOKE’, su segundo single

El próximo mes de noviembre regresará una de las competiciones deportivas más seguidas y a clamadas a nivel global, El Mundial de Fútbol 2022. Un evento deportivo donde las selecciones de todo el mundo se enfrentarán para alzarse con la ansiada copa. Por ello, y con la cuenta atrás ya en marcha, en nuestro país Chanel ha sido la elegida para dar voz y ritmo al tema que dará alas a la Roja.

Bautizado bajo el título de TOKE, la cantante ha causado sensación con este nuevo trabajo. Un proyecto que se presenta como su segundo single y con el que no ha dejado indiferente a nadie, especialmente, por algunas de las curiosas palabras que acompañan sus versos. Y es que, la cubana ha seguido la estela de algunos compañeros de la industria y ha mezclado el español con palabras en italiano, inglés e incluso expresiones de países de Latinoamérica.

Una de esas palabras ha sido la de «banshee», con la cual hace referencia a un automóvil deportivo que se popularizó gracias a un conocido videojuego, Grand Theft Auto. Asimismo, entre las expresiones en inglés, podemos encontrar palabras como los benjis, en referencia a los billetes de 100 dólares que llevan el retrato de Benjami Franklin.

El mall es palabra que utilizan en Latinoamérica para referirse a un centro comercial, al igual que teki (tequila), en la party (fiesta) y las babies (las chicas). Pero, no son las únicas. Y es que, como buena cubana, Chanel no ha querido dejar pasar esta oportunidad sin hacerle un pequeño homenaje a su raíces.

Para ello, la cantante ha recurrido a la palabra aguaje, que hace referencia a una fruta jugosa típica del Caribe, aunque, dependiendo de la frase en la que se incluya, también hace alusión a alguien que alardea. “Si me ven por la calle traigo el aguaje que no pueden costear», entona en el tema. Sea como sea, lo que está claro es que TOKE se ha convertido en el temazo que no sabíamos que necesitábamos.