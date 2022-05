Chanel: el duro testimonio que ha emocionado a sus seguidores

Chanel se ha convertido en la artista del momento en nuestro país. Tras conquistar a toda Europa con su ‘SloMo’ en ‘Eurovisión 2022’, donde consiguió un histórico tercer puesto, la catalana ya se prepara para sus nuevos proyectos, tras su regreso de unas merecidas vacaciones.

A pesar de que actualmente vive un momento personal y profesional muy dulce, Chanel, que llegó a España con 3 años desde Cuba, ha vivido en su propia piel el racismo que sigue presente a día de hoy. Así lo ha desvelado en varias entrevistas.

En una entrevista con ‘La Vanguardia’, Chanel explicó que vivió muchas de esas situaciones cuando tan solo una niña. «Incluso llegaba a creer lo que me decían, y pensaba, ‘Claro, este no es mi país’», expresó. «Millones de veces llegaba a casa llorando. Por mucho que me dijeran en el cole ‘negra de mierda’ o ‘vete a tu país’, yo me enfocaba en otras cosas», añadía la artista en la entrevista con el citado medio.

Además de estar muy orgullosa de ser española, Chanel presume con mucho orgullo también el hecho de haber nacido en Cuba y tener raíces allí. «Es muy gracioso porque cuando comento esto con personas blancas como tú, se sorprenden. Y eso me da la pista de que todavía falta mucho recorrido en esta sociedad. He sufrido racismo en el transporte público, en Correos…», expresaba en su entrevista con ‘La Vanguardia’.

Por otro lado, en una entrevista con ‘El País’ también revelaba situaciones que le han tocado vivir: “Me resulta curioso que las personas blancas todavía se sorprendan cuando les contamos que nos enfrentamos al racismo de forma cotidiana. La sociedad ha avanzado, pero queda mucho por hacer. Mi país es España. Pero aún hay veces que cuando un mensajero viene a traer un paquete y le abro yo la puerta me pregunta por la señora o el dueño de la casa”, añadía.

Sin embargo, a día de hoy se siente “tranquila y respaldada” a pesar de los ataques y comentarios racistas que recibió tras su elección en el ‘Benidorm Fest’. Recordemos que fueron unos ataques por los que decidió abandonar Twitter, y no volver a aparecer por la red social hasta un mes antes de su participación en ‘Eurovisión 2022’.