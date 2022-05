El pasado sábado saltaban las alarmas. Y todo después de que ‘Socialité’, el programa presentado por María Patiño en Telecinco, afirmase que Chanel había sufrido un intento de ataque en la Plaza Mayor de Madrid, el día después de participar en ‘Eurovisión 2022’.

Según informó el programa, durante el masivo recibimiento de la representante de España y de sus bailarinas en la plaza madrileña, veinte efectivos de la Policía interceptaron en los camerinos a un hombre que llevaba una pistola. No obstante, esa información ya ha sido desmentida tanto por María Eizaguirre como por la propia Chanel.

Este domingo, a través del programa ‘Corazón’ de La 1 de Televisión Española, la directora de Comunicación y Participación del ente público ha desmentido la noticia de ‘Socialité’.

María Eizaguirre y Chanel desmienten que la representante en Eurovisión 2022 con «SloMo» sufriese una agresión en su regreso a España tras el concierto en Madrid. https://t.co/11D7QZRvd4 — La 1 (@La1_tve) May 22, 2022

María Eizaguirre explicó que tras su llegada a España, Chanel y su equipo se dirigieron a los estudios de Prado del Rey, donde se prepararon para su actuación en la Plaza Mayor. De esta forma, negó que ni ella ni los bailarines entrasen a los camerinos, tal y como había informado el programa de Telecinco.

De esta forma, María Eizaguirre explicó que Chanel no tenía camerino, y que en todo momento estuvo acompañada de los bailarines. Esto choca con la información que Nacho Campillo, vocalista de la banda Tam, Tam, Go!, aportó a ‘Socialité’, asegurando que antes de salir al escenario, vio como veinte efectivos de la Policía habían tenido que paralizar a este hombre y llevárselo.

Por su parte, Chanel también ha desmentido la noticia y ha rogado que no se difundan este tipo de informaciones: «Por favor, no inventéis noticias y menos si son de tal gravedad como la que se está diciendo. Preocupáis a mi familia y amigos. Estoy bien y no ha pasado nada», se puede leer en el texto publicado por la propia artista.