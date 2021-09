El pasado viernes, ‘Sálvame’ confirmó que había fichado a dos rostros conocidos para la nueva temporada del programa. El primer nombre en darse a conocer era el de Alba Carrillo. Poco después, se descubrió quién era el segundo fichaje. Los espectadores se quedaron sin palabras al descubrir que se trataba de Carmen Borrego.

Este lunes, la hija pequeña de María Teresa Campos se ha estrenado a lo grande. Y es que ha llegado al plató montada en un carruaje de caballos. ¡Nada más y nada menos! Eso sí, nada más comenzar su andadura en ‘Sálvame’, fue muy contundente: “Sé que soy hermana de Terelu Campos, hija de María Teresa, tía de Alejandra Rubio, pero me gustaría que se empezase a hablar de Carmen Borrego como Carmen Borrego”.

Además, reconoció ante sus nuevos personajes que “no soy rencorosa, y creo que también me he equivocado muchas veces”. Carmen Borrego reconoce que “viene una Carmen totalmente distinta a la que se fue. Hay que estar bien psicológicamente, y ahora vengo bien”, refiriéndose a su papel como colaboradora en el programa.

Carmen Borrego vuelve a Sálvame por la puerta grande #yoveosalvame pic.twitter.com/9krPM2tUiD — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 6, 2021

“Yo estaba en casa viéndoos y me revolvía. He llorado viendo ‘Sálvame’ y, gracias a Dios, hace tiempo que no lloro”, empezó diciendo. Poco después, añadió: “Cuando vine al Deluxe estaba mucho mejor y en ‘La última cena’ me lo he pasado genial”. Lo que tiene claro es que “me veía en un plató siendo absolutamente dramática y no me reconocía. Ahora veo el tartazo y me descojono”.

Respecto a su marcha del programa presentado por Emma García, Carmen Borrego asegura que “si yo puedo estar aquí sentada es gracias a ‘Viva la vida’”. Es entonces cuando quiso explicarse mucho mejor: «Quiero decir, que Carmen Borrego no se ha ido de ‘Viva la vida’, podría haber seguido, pero la productora me ha dicho que no. Me han dicho que no quería que se compaginara”.

La nueva colaboradora de ‘Sálvame’ desveló que “no han querido que continúe, yo hubiera continuado en ambos programas. No se ha llegado a un acuerdo para que continúe”. Jorge Javier Vázquez fue contundente: “Vamos, que te han echado. Eso es un pedazo de eufemismo”. Lo que es un hecho es que Carmen Borrego ha empezado con mucha fuerza esta nueva andadura en ‘Sálvame’.