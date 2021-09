Alejandra Rubio ha vuelto a ‘Viva la vida’ y lo ha hecho tras la marcha de una de las colaboradoras con las que más enfrentamientos ha tenido, su tía Carmen Borrego. La hija de María Teresa Campos anunciaba hace tan solo unos días su marcha del programa para comenzar una nueva andadura en el programa líder de las tardes de Telecinco, ‘Sálvame’. Una noticia que ha pillado a Alejandra Rubio por sorpresa, mostrándose completamente desconcertada.

Al respecto, lo primero que ha dicho la hija de Terelu Campos ha sido que se enteró por la televisión del nuevo trabajo de su tía. “A mí no me cuentan nada, no lo sabía No me llamó. Le escribí a mi madre para preguntarle. Tampoco me sorprendió”, explicaba la colaboradora. Un cambio en la vida profesional de su tía del que ha opinado que “si va a ser bueno para ella… Porque lo necesita, porque está abajo, porque va a estar bien, por mi perfecto”.

Carmen Borrego se va de ‘Viva la vida’ para irse a @salvameoficial 😢 #VivaLaVida434 https://t.co/t4z99UOg4I — Viva la vida (@VivaLaVidaT5) September 4, 2021

Eso sí, Alejandra Rubio ha expresado que a pesar de estar feliz por su tía, no sabe si quizás sea el paso más acertado. Por ello, ha dejado claro que espera que el programa no haya contratado a Carmen Borrego para darle caña, porque “si es así lo va a pasar mal”. Además, ha aprovechado la oportunidad para “desearle suerte y que le vaya todo genial allí”.

El nuevo fichaje de Borrego por ‘Sálvame’ supone que ya no tendrán lugar los numerosos enfrentamientos que tía y sobrina han protagonizado en ‘Viva la vida’. Una terrible tensión familiar que según Makoke, que ha hablado con Carmen, estos instantes incómodos han sido una de las razones por las que la hija de María Teresa Campos ha cambiado de programa.

Al escuchar estas palabras de la ex de Kiko Matamoros, Alejandra se ha quedado atónita. “Me siento responsable, ¿qué se ha ido a ‘Sálvame’ por mi culpa o qué?”, ha señalado aturdida. Pero, Makoke le ha aclarado que Carmen no ha dicho esto como algo negativo, por lo que ha terminado tranquilizándose.