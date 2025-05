No es ningún secreto que Anita Williams, Montoya y Carmen Alcayde están viviendo su semana más complicada en Supervivientes 2025. En todos los aspectos. Desde que Pelayo Díaz, con su jugada maestra, consiguiera que los tres estuvieran nominados, las tensiones y rifirrafes entre ellos no han cesado. Hasta tal punto que Carmen ha empezado a sentirse al límite de sus fuerzas, tanto físicas como emocionales. De hecho, en las últimas horas, la periodista ha estallado como nunca contra sus grandes confidentes en Supervivientes 2025 al escuchar las críticas de Anita Williams y Montoya tras su inesperado acercamiento a Makoke. Todo vino por las dudas que Makoke generó ante un posible embarazo de la ex participante de la octava edición de La isla de las tentaciones. Algo que generó sorpresa no solamente en Montoya, sino también en Carmen Alcayde. «Se te ve el numerillo, se nota esa manera de hablar a cuando es natural», comentó la colaboradora.

El de Utrera no dudó un solo segundo en darle la razón: «Vende lo que sea, me parece ruin el concurso que está haciendo», aseguró, refiriéndose a Makoke. A pesar de todo, lo que nadie esperaba es que la ex mujer de Kiko Matamoros acabase acercándose a Carmen Alcayde, y que ella no mostrase ningún tipo de rechazo ante ese gesto. «Al final hemos tenido mucha complicidad, yo creo que es amistad», comentó Makoke. La valenciana, por su parte, añadió un inesperado «ojalá». Lejos de que el asunto quedase ahí, Carmen Alcayde se quedó completamente descolocada y sorprendida ante la reacción de Montoya y Anita Williams a ese acercamiento – con palabras y abrazos incluidos – con Makoke. Entre otras cuestiones, el ex participante de la octava edición de La isla de las tentaciones quiso recordar algo: «Hace un minuto la estaba criticando». Al escuchar sus palabras, la valenciana no dudó un solo segundo en reaccionar.

Al preguntarles si estaban hablando de ella, Anita respondió lo siguiente: «Ven si quieres». La concursante de Supervivientes 2025 accedió y se sentó junto a ellos. Fue entonces cuando Montoya le hizo saber que no era capaz de entender ese acercamiento que había tenido con Makoke después de haber sido tan crítica con ella.

«Yo te he visto de risas con ella», aseguró Alcayde. Unas palabras que, inevitablemente, hicieron que surgiera cierta tensión entre ellos. Fue entonces cuando Montoya estalló, diciéndole que no le gustaban en absoluto «las injurias». Ante esta situación, Carmen no pudo evitar estallar y romper a llorar.

Todo ello mientras Pelayo Díaz se pronunciaba sobre lo que estaba ocurriendo: «Cuando hay un momento de tensión, de nominación de los tres, se ven los colores de la gente». Carmen Alcayde no pudo evitar hacer el siguiente comentario: «Me quiero ir a mi casa con mi familia», visiblemente harta. Anita acabó ironizando con la situación, alegando que «ahora» eran ellos «los malos».