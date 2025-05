Supervivientes 2025, inevitablemente, se ha convertido en una de las ediciones más sorprendentes y que más está dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 27 de mayo, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de Tierra de Nadie presentada por Carlos Sobera. Entre otras cuestiones, pudimos conocer el nombre del primer salvado de la semana. Por si fuera poco, Anita Williams se convirtió en una de las grandes protagonistas de la noche por una cuestión que nada tiene que ver con la supervivencia. ¿El motivo? Iba a conocer en directo el resultado de la prueba de embarazo que se hizo en los últimos días. Todo comenzó cuando Makoke hizo un comentario sobre el cambio físico de la catalana, ya que tenía una barriga más incipiente que el resto, a pesar de estar hambrientos. Varios concursantes llegaron a la conclusión de que podía estar embarazada de Montoya.

No podemos dejar de mencionar que, durante su paso por los Cayos Cochinos de Honduras, han sido varios los encuentros sexuales que han tenido los ex participantes de la octava edición de La isla de las tentaciones. Por lo tanto, el pasado domingo en Conexión Honduras, Sandra Barneda quiso hablar a solas con Anita Williams para hacerle una propuesta muy concreta y, de esta forma, salir de dudas: «Has dicho que hace tres meses que no te baja el periodo. ¿Te gustaría hacerte una prueba de embarazo?». Finalmente, tras meditarlo, la catalana aceptó: «Utilizo precaución, pero siempre puede que pase algo… Si me la hacéis para quedarme tranquila, para que todo el mundo se quede tranquilo y, sobre todo, para que Makoke aprenda a no decirle a una persona que está embarazada, yo me la hago sin problema. Es más, quiero hacérmela», comunicó la concursante a la presentadora de Conexión Honduras.

Así pues, este martes en Tierra de Nadie, Carlos Sobera decidió reunir a Anita Williams y Montoya en el set de nominaciones. El objetivo no era otro que comunicarles el resultado del test de embarazo en privado, para que el resto de compañeros de Supervivientes 2025 no se enterasen de la noticia si ellos no querían.

Fue entonces cuando el presentador comenzó a leer el informe médico: «A ver, chicos. Tras realizar la prueba pertinente, el resultado del test de embarazo de Anita es…» Tras una pausa que llegó a hacerse eterna para los ex participantes de la octava edición de La isla de las tentaciones, Sobera dio la respuesta: «¡Negativo!».

Por si fuera poco, Carlos Sobera comunicó algo más: «Anita presenta una distensión abdominal debida a un consumo excesivo de isotónico, lo que supone un gran aporte de azúcar diario, sumado a un presumible sobre crecimiento bacteriano intestinal que está en estudio por parte de los médicos».

Por lo tanto, para poner solución a este asunto, Anita «comenzará un tratamiento médico específico y deberá seguir una dieta libre de azúcares, legumbres y arroz integral para su completa recuperación». Tras escuchar las palabras de Carlos Sobera, los dos concursantes de Supervivientes 2025 se abrazaron, celebrando la noticia.

«¡Olé!», exclamó la catalana, visiblemente contenta. Eso sí, antes de regresar a Palapa con el resto de sus compañeros, Montoya sorprendió con una confesión: «Podemos llamar Isotónico o Isotónica al niño o a la niña, cuando venga». Y añadió: «Me alegro, hija mía, pero que me encantaría la paternidad», reconoció.