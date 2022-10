Camela presenta ‘No me hables’, su nuevo single

¡Camela ha regresado! A pocos días del lanzamiento de su próximo proyecto discográfico, Que la música te acompañe, el popular dúo ha sorprendido a todos con el estreno de su nuevo adelanto musical. Un sencillo que ha sido bautizado bajo el título de No me hables y cuyo videoclip llega de la mano de una invitada y fan muy especial.

El próximo 28 de octubre Dioni y Ángeles lanzarán al mundo el nuevo disco en el que han estado trabajando arduamente. Por ello, y con la cuenta atrás ya en marcha, han querido premiar a sus fieles seguidores con el estreno de uno de los nuevos sencillos que formarán parte del tracklist. Un tema que ya se encuentra disponible en todas y cada una de las plataformas de streaming.

Ya queda nada para que tengáis en vuestras manos #QueLaMúsicaTeAcompañe! 💿 Resérvalo ahora y llévate un tote bag, además de una postal firmada 🌟

🔗 https://t.co/UDCsmervXA#Camela #NuevoDisco #28oct pic.twitter.com/ntolWjtN2N — Camela (@camelaoficial) October 21, 2022

Haciendo honor al título del nuevo álbum y a la saga cinematográfica a la que le rinden homenaje, los artistas han publicado el videoclip de No me hables con una puesta en escena de lo más galáctica. Tomando el relevo de Quin-Gon Jinn y la princesa Leia, el dúo ha sorprendido a todos con su maravillosa caracterización.

Un videoclip que a pocos días de su estreno en la plataforma de Youtube ya se encuentra posicionado como uno de los más vistos del momento en nuestro país, y no es para menos. Y es que, además de presentarnos un sencillo que engancha desde la primera escucha, Dioni y Ángeles han contado con la presencia de la mismísima Cristina Pedroche en el videoclip.

Recordemos que la colaboradora televisiva siempre ha señalado ser una auténtica fan de Camela, por lo que no dudó ni un segundo en sumarse a esta nueva aventura cuando llamó a su puerta. «Todavía me sigo pellizcando para ver que no estoy soñando. Cuando Camela me lo propuso casi me da algo. Gracias por dejarme estar en vuestro nuevo videoclip #NoMeHables», escribió en sus redes sociales. Sin duda, un tema de lo más acertado.