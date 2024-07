Bosco, protagonista por una grave caída durante la Noria Infernal de ‘Supervivientes All Stars’

Los corazones de los miembros del equipo de Supervivientes All Stars todavía están acelerados por culpa del susto que se ha vivido en la gala del jueves en la Noria Infernal. Bosco y Logan se jugaban ganar el Tridente Dorado y ha ocurrido lo que nadie esperaba al ver al madrileño salir por los aires en un accidente espectacular.

El sobrino de Pocholo ha llegado a la prueba convencido de hacer un gran papel contra su compañero -que es una leyenda en esta prueba junto a Sofía Suescun-, aunque al tiempo se ha torcido todo. Los espectadores esperaban un gran duelo, pero a los cinco minutos de dar vueltas las fuerzas le fallaron y perdió agarre, provocando que comenzase a golpearse contra las barras de la noria y terminando por salir despedido por los aires hasta caer al agua en una posición muy complicada.

«Madre mía. Bosco se acaba de caer. Logan te cuidado que estás muy mareado», gritaba Laura Madrueño al momento para parar la prueba mientras los gritos en el plató eran estremecedores. Mientras el equipo médico ha acudido a atenderle, el programa volvía al plató y Jorge Javier Vázquez ha mandado un mensaje tranquilizador a sus familiares y amigos: «Tranquilidad. Vamos a ver lo que ha sucedido. Están atendidos por un equipo maravilloso».

Pasado un tiempo prudencial, la señal en directo desde la isla volvía y el protagonista de la caída ha aparecido en pantalla perfectamente para alivio de todos. «Mamá, papá, estoy bien», era lo primero que decía antes de mandar un mensaje para sus seguidores: «Boscolitos, todo bien. Me he cambiado de posición arriba y me he pegado un golpe serio en las costillas. Pero estamos bien».

🔴BOSCO SUFRE UNA CAIDA EN LA NORIA DE SUPERVIVIENTES Es alucinante como sale disparado. Esperemos que esté bien 💪🏽 #SVAllStarsGala4 pic.twitter.com/dT2hm4CAii — G Boy 🥀Hater (@opinionista8) July 11, 2024

En el plató se encontraba su tía como defensora, por lo que también ha podido darle un mensaje tranquilizador después de las imágenes que ha protagonizado. «Tía Isa, todo bien. Perdón que haya perdido la prueba. Me he cambiado de posición y la he liado. He visto el palo viniendo y me lo he comido vaya. A ver si podía romper la noria esta pero ha sido imposible», le ha dicho tras tener que sentarse debido al dolor que todavía tenía en el cuerpo por el golpe contra las barras de la noria.

Por el momento el concursante no ha sido evacuado, aunque en las próximas horas seguirá en observación por los médicos para comprobar que no hay lesiones importantes. Habrá que esperar hasta la gala del próximo lunes -el domingo no habrá debido a la final de la Eurocopa- para saber cómo se encuentra después del accidente.

El accidente de Bosco no ha sido el único en Supervivientes

En la edición de 2024 se han vivido momentos complicados y que han puesto en peligro la integridad de los concursantes. Laura Matamoros y Aurah Ruiz sufrieron fuertes caídas que les obligaron a pasar por el centro médico y pusieron su salud en peligro. Aunque la hija de Kiko Matamoros terminó expulsada, todo apuntaba a que su abandono era inminente, mientras que la canaria aguantó como una auténtica jabata y siguió el concurso.

Fabio y @ColateNicolasVN están siendo atendidos por los servicios médicos tras la prueba realizada https://t.co/0FBgMJbayp #SVGala9 pic.twitter.com/BNf9EBSOy5 — Supervivientes (@Supervivientes) June 20, 2019

Peor fue el accidente sufrido en la edición de 2019 por Colate Vallejo-Nágera durante una de las pruebas. Al empresario le cayó encima una enorme rueda que le produjo la rotura de varios huesos en el hombro, llegando a tener que pasar por quirófano dos años después. Tras el accidente regresó a la isla con el brazo en cabestrillo y demostró ser uno de los concursantes más implicados con el programa, aunque preguntado tiempo después guarda muy mal recuerdo de su experiencia.