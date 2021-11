¡Belén Esteban está de celebración! La colaboradora de ‘Sálvame’ ha dado la bienvenida a sus 48 primaveras, aunque Jorge Javier Vázquez le diga que son 51, por todo lo alto. Por ello, como no podía ser de otra forma, en el programa de Telecinco han querido darle una sorpresa con motivo de su cumpleaños. Como todo el mundo sabe, en ‘Sálvame’ cualquier cosa puede pasar. Por ello, no es de extrañar que Belén Esteban se mostrase con cierto temor a la sorpresa que le tenía preparada el equipo del programa.

En esta ocasión, el programa le ha puesto a la colaboradora un video de una mujer que le deseaba lo mejor en su 48 cumpleaños. Sin embargo, lo más desconcertante ha sido que la propia Belén no tenía ni idea de quién era esa mujer en cuestión que le hablaba como si la conociera de toda la vida.

África le dedicaba unas emotivas palabras, le hablaba de todo lo que han compartido juntas en Paracuellos, Benidorm o en sus fiestas. «Te quiero y lo sabes, eres muy grande por dentro y por fuera», le decía la mujer en el video. Pero, a pesar de la bonitas palabras de África, la cara de Belén Esteban lo decía todo, no tenía ni idea de quién se trataba.

«¿Quién es? ¡Que no la conozco!» , confesaba Belén. Pero, lo que seguro que no se esperaba ver era a África entrar en el plató, lo que la llevó a quedarse de piedra. Asimismo, la invitada llegaba con una tarta y unos globos con el número 51. «¿No me conoces? ¡No me lo puedo creer! ¡Benidorm! ¡Las calas! ¡Las noches! ¡Las fiestas!» , dijo por su parte África.

«Alberto tío, esto no me hace gracia a esta señora no la he visto», se quejaba la colaboradora a la dirección de ‘Sálvame’. Y es que, es completamente normal la reacción de Belén, ya que posteriormente se confesó que se trataba de una actriz. Todo era una broma del programa, pero la colaboradora no pudo evitar su enfado tras pasar el mal trago. «Alberto perdona ¿Es el cumpleaños de Belén y esta es la sorpresa?», señaló. Un momento de lo más inesperado.