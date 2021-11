Parece ser que Belén Esteban y Samanta Villar se encuentran en el foco de una nueva polémica. Recientemente, la expresentadora de ‘Conexión Samanta’ ha realizado unas duras declaraciones sobre la colaboradora de ‘Sálvame’ que no han sentado nada bien a la de Paracuellos del Jarama.

«Belén Esteban o quien sea no puede ir al plató a decir ‘mi hija’ o ‘el padre de mi hija’, porque estás perjudicando a tu hija haciendo esto», comentó la periodista en ‘8 maníacs’, programa de 8tv. «De hecho, la propia hija le dijo en un momento dado que dejara de hablar de su padre, demostrando que tiene dos dedos de frente, más que Belén Esteban», añadía Villar.

Pero, eso no fue todo. La periodista también sacó a la palestra el día que acudió como colaboradora a la docuserie de Rocío Carrasco y coincidió con Belén Esteban, momento que aprovechó para hablarle de esto durante la publicidad. «Ella dijo: ‘Sí hombre, ¿y yo no puedo venir a hablar del padre de mi hija?’. Y le respondí: ‘Pues no, no lo puedes hacer’», relataba Samanta Villar.

Samantha Villar carga duramente contra Belén Esteban #yoveosalvame pic.twitter.com/OD68F8b56i — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) November 2, 2021

Al ver dichas declaraciones en ‘Sálvame’, Belén Esteban, visiblemente molesta, ha cogido sus cosas y se ha marchado del plató. Una actitud que, según comentaron sus compañeros, ha tenido desde la reunión previa al programa. Tras calmarse, la colaboradora regresó al plató y, mirando a cámara, dijo las cosas muy claras.

«Recuerdo que ella me dijo eso, pero yo en mi vida le dije nada. Eso es falso. Pero sí le dije educadamente ‘que me vengas con esas a mí’», comenzaba explicando. «Samanta, ¿la Fiscalía sabes quién ha sido para mí? La persona que tengo a mi lado (su hija). Y esa persona me ha dado nota, y he aprobado», ha defendido. «Estoy harta de que comparen mi caso con el de Antonio David y Rocío Carrasco. Mi caso no tiene nada que ver».

Belén Esteban en brote contra Samanta Villar: “Tú vendiste tu embarazo en tú programa y yo no dije nada” #yoveosalvame pic.twitter.com/LkBj3Q79eF — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) November 2, 2021

«Claro que yo he hablado, y porque me dijeron que parase, si por mí fuera seguiría hablando. No hablo por ella, no por nadie más. ¡Y no sabe la suerte que tiene el padre y muchas personas, así que ya! Siempre vais a por la misma», ha estallado. «Samanta, tú has vendido tu embarazo en tu programa y yo no he dicho nada, me parece estupendo. Lo vi, me encantó. Pero yo no me hice la prueba del predictor ni me puse a parir en la tele», dijo.

«¡Que haga Jesulín un documental, ojalá lo hiciera! ¡Basta ya, estoy harta! A mí Samanta Villar me ha llamado para un programa. Yo le tengo cariño y aprecio, como profesional es un 10, pero te agarras a lo más fácil. ¿Por qué no hablas de los que salen con sus hijos en las portadas?», sentenció la colaboradora. Unas declaraciones con las que Belén Esteban respondió contundentemente a la periodista.