Bertín Osborne reacciona a la imitación de Àngel Llàcer en ‘Tu cara me suena’: «No hubiera dado un duro»

El pasado viernes 11 de julio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de una nueva entrega de Tu cara me suena 12. Pero no era una cualquiera, puesto que se trataba de la Gran Final en la que por fin íbamos a poder conocer el nombre del ganador de esta edición, una de las más exitosas de la historia del concurso. Aunque los cinco finalistas se jugaban la victoria, el resto de participantes también tuvieron la oportunidad de realizar una imitación. Un claro ejemplo lo encontramos en Bertín Osborne, que se metió en la piel de AC/DC. Debemos recordar que el artista había ganado un puesto como finalista, pero decidió cedérselo a su compañera Esperansa Grasia. Aun así, este viernes 11 de julio, pudimos ver cómo Àngel Llàcer no dudó un solo segundo en cumplir la promesa que había hecho al presentador de El Show de Bertín: imitarle en la Gran Final de Tu cara me suena 12.

Aunque no es habitual ver al presidente del jurado del concurso imitando a un participante, lo cierto es que lo había pedido en tantas ocasiones que, al final, el equipo del programa ha querido cumplir su deseo. De esta forma, interpretó el tema Como un vagabundo, en el que Bertín Osborne dice eso de «Buenas noches señora, buenas noches señora, hasta la vista» que tantas veces repetía Àngel, en cada oportunidad que se le presentaba. Tras una excepcional imitación del presidente del jurado de Tu cara me suena 12, Manel Fuentes no dudó un solo segundo en aplaudir la valentía y, sobre todo, hacer hincapié en su talento: «Parece mentira, pero yo no he visto a Àngel por ningún lado. Solo a uno de los niños de San Ildefonso cantando por Bertí», comentó el presentador del concurso de imitaciones de Antena 3, tirando de ese humor que tantísimo le caracteriza.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo, al terminar la actuación, Bertín Osborne no ha dudado un solo segundo en abrazar a Àngel Llàcer. Un gesto que no pasó desapercibido para Manel Fuentes, que no dudó en preguntar lo siguiente: «¿Es porque te ha gustado o porque no les va a ver más?», comentó.

El artista no tardó en comentar qué le había parecido la imitación del presidente del jurado de Tu cara me suena 12. En primer lugar, aseguró que Àngel tenía «muy poca vergüenza»: «Se ha notado nada más que ha salido». Acto seguido, quiso saber por qué movía las piernas de esa forma tan peculiar: «Parecía que tenía usted un escozor».

Como no podía ser de otra manera, Goyo Jiménez y Manu Baqueiro quisieron devolvérsela a Llàcer, al valorar su imitación. Algo que soñaban con poder hacer. «Lo que es la canción y la intención ha sido buena. Te voy a dar un cuatro», comentó el actor. El humorista fue más allá: «Me ha gustado la actitud. Eso puntúa muy fuerte, según lo tocados que vais. Te voy a decir que me ha gustado tanto que lo quiero volver a ver y voy a dar un doce».

Poco después, Bertín Osborne volvió a hablar para dirigirse al presidente del jurado de Tu cara me suena 12, después de haberle imitado en la Gran Final de esta edición: «Lo ha hecho fenomenal». Acto seguido, fue mucho más allá: «No hubiera dado un duro, pero lo has hecho fenomenal», sentenció.