Luis Pérez rompe su silencio y cuenta qué le dijo Latasa para querer agredirle: «Cagón con ansiedad»

El Real Valladolid vivió un infierno la temporada pasada. Lejos de poder luchar por salvarse, el equipo estuvo envuelto en varias discusiones fuertes entre club y afición. Conforme pasaban las jornadas, la tensión iba creciendo en el vestuario hasta que explotó con el famoso enfrentamiento entre Luis Pérez y Juanmi Latasa.

Durante el partido frente al Getafe, cuando el partido ya se sumía en una derrota con un contundente 0-3, en el banquillo vallisoletano saltaron chispas entre ambos futbolistas, hasta tal punto que se vio como el excapitán intentó darle un puñetazo al delantero. Meses más tarde, Luis Pérez ha roto su silencio.

Concretamente, lo ha contado en el pódcast «El hombre descalzo», donde no tuvo reparos en explicar qué le dijo Latasa para que perdiese los papeles: «Me dijo que estaba en el banquillo por ser un cagón con ansiedad. Me has visto desmayarme en el vestuario con un ataque de ansiedad, después del partido del Sevilla, ¿y me atacas con eso? Pues te quiero matar en el momento».

Cömert, que se encontraba en ese momento entre ambos, evitó que el asunto fuese a mayores, pero las imágenes no la pasaron por alto en Pucela. Ambos no tardaron en lanzar un comunicado pidiendo disculpas a la afición y aceptando el castigo disciplinario de quedarse fuera en el partido frente al Atlético la jornada posterior.

«Aunque seas un niño y no lo hayas vivido nunca, no puedes atacar con eso, porque soy persona antes que futbolista y me van a entrar ganas de matarte. Mi reacción fue te mato. Se tapó con la mano y nadie sabe lo que me dijo. Tuvo consecuencias de todo tipo», añadió Luis.

Luis Pérez, enfrentado con la afición del Real Valladolid

En los últimos meses, el lateral tuvo muchos encontronazos con la grada de Pucela. Los insultos que recibía en cada partido, además de los cánticos de ‘Mululu, vete ya’ a raíz de que utilizase ese término para referirse a los aficionados que criticaban al club, le afectaron demasiado en el día a día.

«Las injusticias las llevo muy mal. Me puedes decir todo lo que quieras, es mi trabajo, pero no es solo eso. Decirte cosas de tu familia no está bien, soy persona antes que futbolista. No he hecho vida en seis meses en Valladolid, estaba encerrado. Iba a comprar al supermercado y un niño me gritaba ‘Mululu’», confesó.

Luis Pérez terminó contrato el pasado 1 de julio y se encuentra actualmente sin equipo, mientras que Latasa sigue con contrato en vigor, pero su imagen sigue aún siendo recordada como una de las imágenes más controversiales del año negro en Pucela.