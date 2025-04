Máxima tensión en el Valladolid: Luis Pérez intenta dar un puñetazo a Latasa y tiene que ser sujetado

La situación del Real Valladolid es insostenible y la tensión se nota hasta en el propio vestuario. Durante el partido contra el Getafe, en el que los pucelanos cayeron en casa 0-4, Luis Pérez intentó agredir a su compañero Juanmi Latasa cuando estaban en el banquillo. El defensa se tiró a por el delantero con la intención de darle un puñetazo, teniendo que ser sujetado por otro compañero, por Cömert. Mientras que el primero estaba de lo más alterado, recriminándole algo a Latasa, el canterano del Real Madrid y ex jugador del Getafe ni se inmuta.

Todo empezó después de que Latasa fuera sustituido en el partido. El defensa le recrimina algo en el banquillo, a lo que el delantero responde de forma nada agradable. «Tú cállate Luis, máquina, que estás para hablar…», le dice. Estas palabras hacen que Luis Pérez se lance directamente a por él. Cömert, que estaba entre ambos sentado, tiene que sujetar al defensa para que no llegase a agredir a su compañero.

Aunque las palabras de Latasa no son, ni mucho menos, correctas, la reacción de Luis Pérez no tiene justificación alguna. Tras ello, desde el banquillo le mandaron directamente al vestuario. Aunque el asunto no tiene pinta de estar ni mucho menos zanjado. La delicada situación por la que atraviesa el Valladolid hace que la tensión sea máxima. Además, contra el Getafe tiraron el partido en la primera parte, con tres goles en los primeros 38 minutos.

MÁXIMA TENSIÓN 💥 El momento entre Latasa y Luis Pérez en el banquillo del Real Valladolid #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/bs6W3u1bpw — DAZN España (@DAZN_ES) April 6, 2025

De hecho, el conjunto azulón se adelantó en el primer minuto de partido. Además, los de Zorrilla se quedaron con uno menos cuando el encuentro iba ya 0-3, por la expulsión de Mario Martín. Ya en la segunda mitad, el Getafe redondearía su fiesta con un cuarto gol que cerró el partido.

«No sé lo que ha pasado entre ellos. Se llevan genial. Todos queremos salir de esta situación y hay veces que genera esta situación y esta ansiedad», ha señalado el entrenador del Valladolid, Álvaro Rubio. El técnico afirmó que había hablado con ellos pero que desconocía lo que había sucedido, apuntando que «es normal» que esas situaciones se den en un momento tan delicado como el que está atravesando el equipo.

No es para menos. La crisis institucional por la que atraviesa el club, propiedad de Ronaldo Nazario, se suma a una deportiva que cada vez es más grande. El Valladolid es colista de Primera División, habiendo sumado sólo 16 puntos en las 30 primeras jornadas. No ganan desde el 11 de enero y, en este tiempo, se han llevado nueve derrotas y un sólo empate.