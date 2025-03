Ronaldo renuncia a la presidencia de la Confederación de Brasil con el Valladolid en demolición

No son tiempos fáciles para Ronaldo Nazario. La leyenda de la canarinha, actual presidente del Real Valladolid, ha anunciado a través de sus redes sociales su renuncia a la presidencia de la Confederación Brasileña de Fútbol al no contar con suficientes apoyos. El mítico delantero de equipos como Real Madrid, Barcelona o Inter de Milán se llevó la negativa de 23 de las 27 federaciones a tan siquiera mantener una reunión y, por tanto, ha optado por dar un paso atrás en su intento de presentarse a las próximas elecciones.

Todo esto en medio de su mala gestión del club vallisoletano, colista de Primera División en España con 16 puntos (sólo cuatro victorias en 27 jornadas), a 11 de la salvación, por lo que este paso atrás en el estamento federativo del fútbol brasileño podría evitar una venta del Valladolid que andaba meditando en los últimos meses.

«Después de declarar públicamente mi deseo de presentarme como candidato a la presidencia de la CBF en las próximas elecciones, por la presente retiro oficialmente mi intención. Si la mayoría con poder de decisión entiende que el fútbol brasileño está en buenas manos, mi opinión no importa», comenzaba Ronaldo en un comunicado emitido en su perfil oficial.

«Como ya he dicho, mis primeros pasos irían en la dirección de dar voz y espacio a los clubes, así como escuchar a las federaciones en favor de mejoras en las competiciones y desarrollo del deporte en sus estados. El cambio necesario vendría de esta alineación estratégica, con la fuerza de la visión compartida», explicó.

Brasil le cierra la puerta a Ronaldo

Ronaldo detalló que en su «primer contacto con los 27 afiliados encontré 23 puertas cerradas». «Las federaciones se negaron a recibirme en sus casas, argumentando que estaban satisfechas con la actual administración y apoyaban la reelección. No pude presentar mi proyecto, compartir mis ideas y que fueran escuchadas como me hubiera gustado. No hubo apertura para el diálogo», añadió.

«El estatuto otorga a las federaciones el voto más importante y, por tanto, está claro que no hay posibilidad de competir. La mayoría de los líderes estatales apoyan al presidente interino, es su derecho y lo respeto, independientemente de mis convicciones», afirmó, corroborando así la firmeza en el puesto del actual presidente de la CBF: Ednaldo Rodrigues.

«Agradezco a todos los que mostraron interés en mi iniciativa y sigo creyendo que el camino para la evolución del fútbol brasileño es, ante todo, el diálogo, la transparencia y la unidad», zanjó. Ronaldo sigue sin presenciarse por el palco de José Zorrilla, pero al menos este miércoles los aficionados pucelas han conocido que su trabajo no irá más allá de la presidencia del propio club, al menos en los próximos meses.