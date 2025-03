La UEFA se pliega al Ramadán y detiene el Barcelona-Benfica para que los jugadores se hidraten

La UEFA detuvo el partido entre Barcelona y Benfica de vuelta de octavos de final en dos ocasiones durante la primera mitad para que los futbolistas pudieran hidratarse. Una decisión que es más que habitual cuando se dan altas temperaturas pero que ha sorprendido, debido a que no hacía especialmente calor durante la celebración del partido en Montjuic. En este caso, tuvo que ver con la celebración del Ramadán, en lo que supone un pliegue total de la UEFA al Islam.

Según esta religión, los musulmanes deben ayunar desde que sale el Sol hasta que se pone. Por ello, coincidiendo con la puesta de sol, el árbitro del encuentro, el francés Letexier, detuvo el encuentro hasta en dos ocasiones en los primeros minutos, para que los futbolistas pudieran hidratarse. Entre ellos, Lamine Yamal, que sí que está practicando este ayuno durante el mes de Ramadán.

Nada más ponerse en marcha el partido, el colegiado hizo un pequeño parón en el que algunos jugadores aprovecharon para refrescarse. Aunque fue más claro tras el gol del Benfica, en el minuto 13. Entonces, sí que fue un cooling break en toda regla, como los que se hacen ante las altas temperaturas. Los jugadores de los dos equipos aprovecharon para reunirse cerca de sus áreas técnicas con sus entrenadores y recibir instrucciones tanto de Flick como de Lage.

Una decisión que no es novedosa, puesto que, por ejemplo, en el Real Sociedad–Manchester United de la Europa League ya se paró el partido por el mismo motivo. Algo que supone un pliego de la UEFA al Islam con respecto al Ramadán, algo que no sucedía hasta ahora. Hasta este año, en las competiciones que se juegan en Europa no se había realizado ninguna pausa de hidratación para que los jugadores musulmanes puedan beber algún tipo de isotónico para acabar con el ayuno.

El primer parón, ante el que prácticamente ningún jugador aprovechó para beber, llegó cuando apenas se habían cumplido los cinco minutos de juego. El segundo fue tras el gol de Otamendi, que permitió al Benfica empatar a uno el partido. El tanto llegó en el minuto 13 y sólo dos minutos antes Raphinha había inaugurado el marcador, haciendo el 1-0. Después de ese parón, Lamine Yamal volvió a adelantar al Barcelona, con Raphinha volviendo a aparecer para poner el tercero y dejar la eliminatoria vista para sentencia.