La noche del jueves 10 de marzo ‘Secret Story: la casa de los secretos’ emitió una nueva gala presentada una vez más por Carlos Sobera. La hora de comienzo se retrasó debido a un monográfico especial que preparo la cadena por lo sucedido en Ucrania. Nada más empezar se pudo ver ciertos momentos donde Belén Esteban habla con los concursantes de su pasado.

La colaboradora de televisión ha estado conviviendo en la casa de Guadalix de la Sierra desde el pasado jueves 3 de marzo que le tomó el relevo a otras invitadas vip como Nagore Robles, Isa Pantoja o Carmen Lomana. La princesa del pueblo hizo la convivencia algo más amena por sus momentos cómicos, pero también tuvo tiempo de abrirse en canal. Durante la gala se mostró un video donde la madrileña contaba a los concursantes lo mal que lo pasó en cierta etapa de su vida. No hablo explícitamente sobre su consumo de drogas, pero todos sabían a qué se refería.

¡Muchas gracias @BelenEstebanM por acompañarnos estos días! Has sido una invitada excepcional ❤️ #SecretGala8 pic.twitter.com/Db9SFFOyE0 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 10, 2022

«Tuve unos años malos y nadie confiaba en mí. Yo decidí confiar. Verme antes y ahora… es impresionante, es ahora cuando soy yo. Y yo luchaba contra mí misma. Y vencí al mal hasta que dije ‘hasta aquí’. Me miraba al espejo y me decía que ‘valgo mucho’. Al final no hay opción y tienes que tirar, aunque está claro que unos días te costará más que otros”, contó la de San Blas.

Durante la convivencia se mostró muy cómoda con los que fueron sus compañeros durante una semana, pero al irse se puso tan nerviosa que afirmó que “no volvería”. El problema de su salida fue la compañía, y es que un grupo de zombies del Parque de Atracciones se adentró en la casa para capturarla y llevársela, haciendo así que la despedida de Belén Esteban haya sido de las más graciosas de la edición.