Belén Esteban se ha convertido en una de las protagonistas de la actualidad. Entre otras cuestiones, tras su entrada en ‘Secret Story’ como nueva invitada VIP tras Nagore Robles, Isa Pantoja y Carmen Lomana. Lejos de que todo quede ahí, el pasado martes 8 de marzo, la colaboradora pudo hablar en directo con María Patiño y Terelu Campos en ‘Sálvame Lemon Tea’ desde Guadalix de la Sierra.

De esta manera, la tertuliana conocía los detalles del nuevo varapalo judicial contra Toño Sanchís. Y es que la justicia no ha dudado un solo segundo en tumbar la demanda que el ex representante de Belén Esteban interpuso contra Mediaset. Según él, fue por “intromisión ilegítima en el honor y en la intimidad personal y familiar”.

Es más, lejos de que todo quede ahí, Sanchís pedía una importante suma de dinero a modo de compensación: 400.000 euros. Un dato a tener en cuenta es que esa cifra es, precisamente, la cantidad de dinero que debe a Belén Esteban. En esa intervención en directo en ‘Sálvame Lemon Tea’, la actual invitada VIP de ‘Secret Story’ ha confirmado que esa deuda continúa vigente.

“Quiero recordar que este señor lo que tiene que hacer es pagarme esos 400.000 euros que me debe y todas las costas”, aseguró Belén Esteban. Por si fuera poco, la colaboradora de ‘Sálvame’ también quiso pronunciarse ante este nuevo varapalo judicial de Toño Sanchís: “No tenía ni idea. Yo recuerdo ese día, que estaba Kike Calleja”.

Además, añadió: “Él cogió al niño para ponerlo delante de las cámaras, así que es lo que hay”. Terelu Campos ha querido recoger el comentario de su compañera para ir mucho más allá: “No se pueden usar los niños como parapeto”. Belén Esteban, por su parte, deja claro que no parará hasta recuperar todo el dinero que, evidentemente, es suyo.

“Hasta que no lo consiga no voy a parar. ¿Qué podemos esperar de alguien que se lleva lo que no es suyo de alguien a la que supuestamente quería tanto?”, cuestionó la de Paracuellos de Jarama. Es más que evidente que el tiempo sigue pasando y Toño Sanchís aún tiene que hacer frente a esta deuda. Belén ¿logrará en algún momento su objetivo?