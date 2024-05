Belén Esteban responde a Terelu Campos en ‘Ni que fuéramos’: «Eres una mentirosa»

El pasado jueves pudimos disfrutar de un nuevo programa de Ni que fuéramos en el Canal Quickie. De esta forma, no dudaron un solo segundo en escuchar las declaraciones que Terelu Campos había hecho tan solo unas horas antes en Mañaneros. Una de las que se mostraron más críticas fue, indudablemente, Belén Esteban.

La de Paracuellos no dudó un solo segundo en aprovechar su participación en Ni que fuéramos para cargar contra Terelu Campos, mostrándose en desacuerdo con sus comentarios en Mañaneros. Antes de nada, Belén quiso empezar su intervención dando las gracias, irónicamente, a la hija de María Teresa Campos.

Y lo hizo entre aplausos: «Bravo, Terelu. No teníamos contenido. Gracias». Acto seguido, la colaboradora de Ni que fuéramos reconoció que entendía el enfado de su ex compañera, pero no dejaba de lado su opinión. «¿Ella ha visto mi contrato?», preguntó Belén Esteban tras la afirmación de Terelu respecto a sus condiciones laborales frente al resto de colaboradores.

Belén Esteban cuando le ponen el vídeo de Terelú rajando esta mañana jajajajajajajajajajaajjaaj Esq tiene las mejores reacciones.#NiQueFuéramos30M pic.twitter.com/3hMsJLQCiY — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) May 30, 2024

Lejos de que todo quede ahí, la de Paracuellos incidió en que ella no es dueña de la productora y, por lo tanto, todos y cada uno de sus comentarios son personales: «Yo claro que no soy la dueña de la productora, yo hablaba por mí». Además, recordó que durante la hospitalización de Terelu Campos estuvo muy pendiente de ella.

Es más, le ofreció quedarse con ella por la noche si así lo necesitaba: «Yo te llamé cuando te tuvieron que operar. Es más te dije: ‘Si necesitas que me quede contigo una noche, yo me quedo encantada’». Fue entonces cuando Belén Esteban se mostró aún más contundente con la hermana de Carmen Borrego, por cómo contó su versión de lo sucedido.

Belen Esteban sirviendo otro Belenazo respondiendo a Terelu, uff adoro salvame en estado puro #NiQueFuéramos30M pic.twitter.com/nax6w8xOdJ — 𝐒𝐮𝐠𝐚𝐫 (@sugarcriminal) May 30, 2024

«Tú nos culpas a nosotros de lo que tú tampoco haces. Te voy a decir más: Eres una mentirosa. Lo que dice Lydia Lozano es verdad», aseguró la de Paracuellos, y añadió: «Si vas a hablar, vamos a hablar ya». A pesar de todo, Belén no tardó en finalizar su intervención con unas palabras bastante contrarias a lo que se esperaba: «No me arrepiento, pero tengo que decirte que te quiero. Yo te quiero».

Sea como sea, y tras hacer valoración de lo sucedido, Belén Esteban reconoció que no tenía ni la más mínima idea de su problema de salud. Y eso es algo que ha querido dejar muy claro para evitar malentendidos: «No me ha gustado nada el tonito, hasta ayer no sabía lo de la afonía», reconoció.