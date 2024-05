Terelu Campos arremete contra Belén Esteban: «A lo mejor llega un día que no me voy a callar nada»

Terelu Campos, tras haber permanecido durante varias semanas en silencio, ha dado el paso de responder a los ataques no solamente de Belén Esteban, sino también del resto de colaboradores de Ni que fuéramos. Muchos de ellos han cuestionado que la hermana de Carmen Borrego se negase a participar en este proyecto por dinero, o por considerarlo como un «proyecto menos».

Este jueves, Terelu Campos se ha sentado en el plató de Mañaneros, en La 1 de Televisión Española, para aclarar diversas cuestiones: «Yo pensaba que tenía buena relación con Belén Esteban, pero estoy acostumbrada a que mi vida sea una noria y me sorprenden pocas cosas», comenzó diciendo.

2. “Pensaba que tenía buena relación con Belén pero estoy acostumbrada, ya no me sorprende nada. Algunos quizá SÍ me esperan…” #NiQueFuéramos30M pic.twitter.com/UIbVMxslyT — Ni que fuéramos Salvamé (@sanxisco) May 30, 2024

«A lo mejor algunos sí que me esperan, tú no lo sabes, pero algunos me esperan», continuó diciendo la hermana de Carmen Borrego. «Ella desconoce mis conversaciones, las situaciones en las que yo he quedado o dejado de quedar. Porque la situación de Belén Esteban no es la misma que la del resto de colaboradores. Nunca ha sido la misma. Cuando uno no juega con la misma baraja, es muy difícil repartir tazas», reconoció.

Lejos de que todo quede ahí, la madre de Alejandra Rubio fue mucho más allá: «Yo siempre estoy callada, porque el hablar sé que es servirlo en bandeja, pero a lo mejor llega un día que no me voy a callar nada». Y añadió: «Yo sé hablar igual que vosotros, porque he convivido con vosotros y he sido siempre una buena compañera. No sé si todo el mundo puede decir lo mismo».

Aprovechando la oportunidad que se le estaba brindando en Mañaneros, Terelu Campos quiso mandar un mensaje: «¿Se ha preocupado Belén Esteban, María Patiño o quien esté ahí de cuáles son mis preocupaciones? Venga ya, que las flechas siempre van en mi dirección, pero nunca en la vuestra. Nunca se dice si estoy bien, pero ya estoy harta».

4. “A lo mejor llega un día que no me voy a callar NADA de nada de nada. Sé hablar igual que vosotros… He sido buena compañera y no sé si todo el mundo puede decir lo mismo…” 😮‍💨 #NiQueFuéramos30M pic.twitter.com/VJ54Gl6aza — Ni que fuéramos Salvamé (@sanxisco) May 30, 2024

La hija de María Teresa Campos continuó despachándose con sus ex compañeros de Sálvame: «Estoy acostumbrada a que me digan si me quiero mucho, me siento en la televisión y hay una hostia». Además, añadió: «No hace tanto que no nos hemos visto, porque soy la primera que siempre digo cuando nos vamos a ver».

Tras tantos rumores al respecto, Terelu Campos quiso aclarar el motivo por el que no forma parte de Ni que fuéramos: «A mí siempre se me ha enseñado que trabajo hecho o bien hecho, nunca más o menos grande. No puedo juzgar lo que han hecho porque he visto pinceladas en Instagram, no he visto nada más». Acto seguido, fue más allá: «Algunas me han divertido, otras me han recordado momentos, otras me han parecido injustas, pero como estoy curada en salud en eso».