Bárbara Rey ha sido la invitada especial que seguía a Ana Obregón en ‘Mi casa es la tuya’. La actriz ha tenido una conversación muy íntima con Bertín Osborne donde le ha confesado varios aspectos de su vida: su matrimonio con Ángel Cristo, su último romance con Bigote Arrocet, o cómo vivió la adicción a las drogas de su hija Sofía Cristo. No obstante, también ha querido recordar sus malas rachas económicas, donde ha confesado que por ello sufrió uno de los peores momentos de su vida: tuvo que dormir en la calle en varias ocasiones.

La murciana ha comenzado explicando su vida desde los inicios y ha explicado que “pasé más hambre que el perro de un barbero. Hambre de hambre”. El relato comienza cuando se marchó de su cara para ir a Madrid a ganar algo de dinero que cubriese el bolsillo vacío. La colaboradora de televisión acabó siendo gogó en una discoteca, pero esto tampoco le era suficiente para poder vivir en la capital.

Bárbara Rey: “Ángel Cristo le daba droga a mi hija con 15 años porque decía que era mejor la que él le daba que la que ella podía encontrar”. #MiCasaBárbaraRey pic.twitter.com/sE59apdi5p — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) February 28, 2022

“Conocí a mi amiga Mari Cruz, empezamos a trabajar juntas y no nos daba para mucho. El apartamento que cogimos… No había más dinero para pagar”, cuenta la ex vedette. Tras esto, admitió que por culpa de los problemas económicos “yo he dormido en dos o tres ocasiones en la calle, en un banco”.

La de Totana ha narrado que todo esto pasó cuando ella no era aún mayor de edad y podía haber recurrido a sus padres, pero no quiso hacerlo. “Mis padres tenían mucho dinero y no quería preocuparles, siendo menor de edad no quería que me llevaran otra vez para el pueblo”, le reconoció Bárbara Rey a Bertín Osborne acerca de por qué eligió mantenerse callada ante esta mala situación y seguir intentándolo por su cuenta. La suerte que buscaba encontrar al final llegó y fue eso lo que salvó su economía.