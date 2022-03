Bertín Osborne se ha convertido en uno de los hombres del momento gracias a su programa de entrevistas ‘Mi casa es la tuya’, un espacio donde sus invitados se abren ante el público y en el que se muestran tal y como son. Esta temporada no ha defraudado porque empezó reuniendo al clan de las Campos, ha conseguido entrevistar a David Broncano y va a charlar con la influencer María Pombo.

Si bien, pese a todo el cariño que recibe, hay una presentadora española que ha vetado a Bertín Osborne. Un episodio que se descubrió en su paso por el programa ‘La Roca’, que presenta Nuria Roca en laSexta. Aunque su entrevista estaba enfocada para promocionar su último disco de rancheras, lo cierto es que también tuvo tiempo de hablar de su carrera en televisión.

Su particular método de trabajo

Su fama en el mundo de la televisión le persigue, tanto que la valenciana aprovechó para recordar una anécdota. «Presentábamos una gala en Valencia y a las 10 de la mañana ya estaba yo en plató para ver cómo era todo eso. Era a las 21 horas cuando se emitía y llegaste sobre las 12 del mediodía, saludaste a todo el mundo y todos adorándote», explicaba.

«Entonces viniste y me dijiste que te ibas a pasar el día a la playa. Llegaste como una hora antes de la gala y me preguntaste si me lo sabía y salimos. Sobró hasta tiempo. Es que es tu forma de trabajar», recordó ante las risas de todo el plató.

Aunque a Nuria parece que no le importó este curioso método de Bertín Osborne, lo cierto es que hay otras grandes presentadoras que parece que no lo soportan. «Había una presentadora en TVE que tenía una cláusula en su contrato de nunca trabajar conmigo», confesó.

«Era Anita Obregón y decía que era imposible trabajar conmigo porque ella se aprende todo a la perfección y yo la volvía loca», señaló Bertín ante el asombro de todos.

Unas palabras que llevaron a Roca a preguntarle sobre cómo se prepara entonces las entrevistas. Al respecto, el artista explicó que se lee la vida de la persona a la que va a entrevistar y después empieza a preguntarle. «¿Cómo eras tú de chica? Y ahí empiezas a tirar del hilo.

Esta clausula sorprende a todos, ya que ninguno de los dos ha ocultado que son amigos desde hace muchos antes, antes incluso de saltar al estrellato. Además, esa confianza se entiende mucho mejor tras la entrevista que Ana concedió a Bertín Osborne en la que habló a corazón abierto.

En la entrega de ‘Mi casa es la tuya’ que protagoniza la presentadora, hablará de la muerte de su hijo, pero también darán un detalle inesperado. En una confesión ante los espectadores, reconocerán que cuando eran jóvenes fueron novios, algo que solo sus más íntimos sabían.