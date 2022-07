Barack Obama: esta es la artista española no puede dejar de escuchar

El expresidente de los Estados Unidos se considera a si mismo un verdadero melómano, y cada año comparte con todos sus fans y seguidores en redes sociales una playlist en la que incluye las canciones que más le han gustado. Y una de las artistas referencias para Barack Obama es Rosalía, aunque no nos resulte raro, ya que la catalana es una de las artistas con más repercusión a nivel internacional siendo de habla hispana.

Ya en 2019 la Motomami se coló en la playlist del que fue el cuarentaicuatroavo presidente de los Estados Unidos de América. Fue con la icónica canción Con Altura, la cual fue una de las que sin duda impulsó a la artista de San Cugat. En aquel momento, Rosalía tuvo el orgullo de compartir esta célebre tradición de Obama con artistas de la talla de Beyoncé o Alicia Keys.

«Todos los años, me entusiasma compartir mi lista de reproducción de verano porque me entero de muchos artistas nuevos gracias a vuestras respuestas: es un ejemplo de cómo la música puede unirnos a todos. Esto es lo que he escuchado este verano. ¿Qué canciones añadirías tú?» era el texto que se podía leer debajo de la imagen que anunciaba los hits de Obama para la lista musical de este año.

Este año 2022, la canción que ha colado Rosalía ha sido ni más ni menos que Saoko, tema que no ha pasado desapercibido para absolutamente nadie. A pesar de todo, parece que hay otra canción de habla hispana que ha conquistado completamente a Barack Obama. Esta es Ojitos Lindos, la canción de Bad Bunny y Bomba Estéreo, que ya se ha convertido en uno de los singles más escuchados del año.

Por su lado, Michelle Obama (esposa del expresidente), también ha querido unirse a esta curiosa tradición. La ex primera dama de la nación norteamericana es menos benevolente con el arte hispano, y no ha incluido ninguna canción en la que se cante en español.