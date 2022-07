Rosalía se sincera como nunca, a una semana de arrancar el ‘Motomami World Tour’

Rosalía se ha sincerado a través de sus redes sociales sobre sus emociones a una semana antes de comenzar el Motomami World Tour, su primera gira mundial y las más importante de su carrera hasta la fecha. Una gira que durará hasta el próximo mes de diciembre.

A través de ‘holamotomami’ la cuenta de Instagram dedicada única y exclusivamente a su nuevo disco, que lleva la propia cantante, Rosalía ha compartido una imagen en la que hace una pequeña reflexión sobre cómo está viviendo estos días previos al comienzo de la gira.

La artista catalana actualmente se encuentra inmersa en los ensayos de su nueva gira. Y a tan solo unos días del comienzo de su tour mundial, ya han comenzado a aflorar los primeros nervios y emociones de todo tipo, como ella misma ha revelado.

«El Tour empieza en una semana y los ensayos están yendo increíble, aunque estoy muerta y me duele todo. Pero valdrá la pena porque no me puede gustar más el show», escribió la artista en sus redes sociales junto a una imagen de los ensayos.

Tanto la artista como sus fans, ya han activado su particular cuenta atrás definitiva para una gira que a lo largo de este 2022 que le llevará hasta los lugares más recónditos del planeta. Pues se trata de la gira más importante de Rosalía hasta la fecha.

Entre la lista de países por los que la artista catalana llevará su nuevo tour, nos encontramos con gran parte de los países de Europa y América, y como no podía ser de otra forma, el primero es España y después México, Brasil, Argentina, Chile o Colombia, hasta llegar a Estados Unidos, y más tarde Portugal, Italia, Alemania, Reino Unido, cerrando la gira en París en el mes de diciembre.