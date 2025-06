Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Y no es para menos! El pasado miércoles 25 de junio pudimos disfrutar del capítulo 337 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores pudieron ser testigos de cómo ha llegado uno de los días más esperados para Luz, el de su examen. Como no podía ser de otra manera, la familia Merino no solamente la anima, sino que también le desea muchísima suerte. Begoña, por su parte, no puede evitar sospechar que María intentó quitarse la vida únicamente para continuar manipulando a Andrés y que su intención, verdaderamente, no era morir.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han sido testigos de cómo Damián no puede evitar sentirse profundamente culpable por la situación. Hasta tal punto que no duda un solo segundo en disculparse con Andrés por haber insistido a María con el tema de la residencia. Irene, cada día que pasa, se muestra profundamente decidida a contarle a Cristina que ella es realmente su madre. Siguiendo su plan establecido, Gabriel ha ofrecido ayuda a Damián para tratar de resolver el problema del atropello a la mayor brevedad posible. Marta y Pelayo son conscientes de que están en una situación verdaderamente complicada. Tanto es así que no dudan un solo segundo en unir fuerzas para tratar de salvar, en la medida de lo posible, el crucial acuerdo con Cobeaga. Es evidente que los dos son conscientes de que se están jugando mucho y no pueden cometer ni un solo error.

¿Qué sucede en el capítulo 338 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 26 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Gabriel continúa adelante con su plan, por lo que no duda en hacer creer a los De la Reina que les puede ayudar a solucionar el accidente de furgoneta. En cuanto a Begoña, tiene serias sospechas de que puede haber algo entre María y Raúl.

Lejos de que todo quede ahí, los encuentros con Pelayo pueden provocar que Cobeaga empiece a plantearse dar una segunda oportunidad a perfumerías De la Reina. Chema y Raúl se conocen y, por si fuera poco, descubren que son compañeros de cuarto. Cristina e Irene están cada vez más unidas, por lo que no dudan en aprovechar cada ocasión para seguir estrechando lazos.

La familia Merino no duda un solo segundo en preparar una gran cena de celebración para Luz con motivo de su examen. Damián, por su parte, se muestra profundamente agradecido con Gabriel por su ayuda en el asunto que tiene estrecha relación con el accidente. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.