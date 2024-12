Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: El servicio se prepara para la boda de Catalina y Pelayo

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 5 de diciembre pudimos disfrutar del capítulo 479 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo Petra tiene un fortísimo encontronazo con la Marquesa. Como es de esperar, las consecuencias son tremendamente duras, a la par que contundentes. Entre otras cuestiones, Pía va a dejar de ser doncella como tal. El regreso de ésta y de Rómulo no parece haber hecho mucha mella en Ricardo. Al fin y al cabo, éste sigue inmerso en la idea de no perdonar a su compañera bajo ningún concepto.

Por si fuera poco, los espectadores han podido ver cómo María Fernández se convierte en un apoyo indispensable para el padre Samuel. Es más, tiene como pretensión volverse su mano derecha a la hora de ayudar a los más necesitados. Es algo que a la doncella le apasiona, por lo que quiere ofrecer su mejor versión para ser lo más útil posible. Por si fuera poco, Catalina parece que ha cambiado de opinión respecto a la decisión de la Marquesa de Luján de no acudir a su boda con Pelayo. Además, debemos saber que no es la única decisión que va a dar de qué hablar. Y es que el hecho de que María Fernández y Jana hayan dormido juntas va a traer consecuencias verdaderamente drásticas, a la par que desastrosas. Sobre todo para una de las dos jóvenes. Va a ser un antes y un después en numerosos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 480 de La Promesa que se emite hoy, lunes 9 de diciembre?

De esta forma, los espectadores de esta exitosa serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Cruz le exige a Jana que rompa cualquier tipo de relación que pueda tener con los miembros del servicio. Pero, lejos de quedar ahí, a estos les piden que se mantengan completamente alejados de la doncella.

Mientras tanto, Gloria le informa a Cruz que Jana tiene un nivel de aprendizaje bastante alto. Pero, aun así, considera que terminará fracasando. Una situación que tiene lugar mientras Curro le cuenta a Martina toda la verdad sobre sus orígenes. Eso sí, no será la única revelación. Marcelo, por su parte, le cuenta a Teresa que vio a un testigo de su delito en el palacio.

Otra revelación que se presentará en este capítulo será la de Ricardo, quien le contará a Rómulo el verdadero parentesco que tienen. Por su parte, Pía intentará acercarse a Ricardo, pero no tendrá suerte. La situación se le está complicando cada vez más.

Asimismo, cabe señalar que es el día de la boda de Catalina, por lo que todo el mundo está con las emociones a flor de piel. Son muchas las cosas que hay que dejar preparadas de cara al enlace, por lo que hay mucho estrés en el palacio. Pero, lo que nadie espera es el terrible acontecimiento que terminará entristeciendo el día.