La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los que no dudan en adentrarse de lleno en esta historia que ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 4 de diciembre pudimos disfrutar del capítulo 478 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera, hemos sido testigos de cómo el Duque de Carril ni tan siquiera se percata de la presencia de su hija Vera, pero Marcelo sí que se encuentra, cara a cara, con alguien que le produce una enorme inquietud. Petra se ha dado cuenta de que María Fernández ha dormido en la habitación de Jana. Una información que la Marquesa no va a dudar en aprovechar para atacar a la prometida de su hijo.

Por si fuera poco, los espectadores fueron testigos de cómo Pelayo no puede evitar mostrar cierta inseguridad ante el importantísimo paso que va a dar con Catalina. Entre otras cuestiones, el joven se muestra preocupado por el hecho de que el padre del bebé que está esperando su futura mujer pueda llegar a aparecer en algún momento. Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Martina ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer una pregunta de lo más íntima a Catalina. ¿En qué consiste exactamente? En si continúa enamorada de Adriano, a pesar de todo lo vivido. Curro y Julia tampoco ven muy clara su futura boda, mientras que María Fernández ha dado el paso de acercar posturas con el padre Samuel. Para sorpresa de todos, Rómulo y Pía llegan a palacio para incorporarse a sus puestos de trabajo. Petra aprovecha para intentar poner a ambos en serios problemas.

¿Qué sucede en el capítulo 479 de La Promesa que se emite hoy, jueves 5 de diciembre?

De esta forma, los espectadores de esta exitosa serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Petra tiene un fortísimo encontronazo con la Marquesa de Luján. Evidentemente, esta situación va a tener serias consecuencias. Una de ellas es que Pía va a dejar de trabajar como doncella.

El regreso de ésta y Rómulo a palacio no ha producido ningún tipo de reacción en Ricardo. Es más, continúa inmerso en la idea de no perdonar a su compañera, bajo ningún concepto. María Fernández, por su parte, no solamente opta por apoyar de forma incondicional a don Samuel, sino que también pretende convertirse en su mano derecha a la hora de ayudar a los que más lo necesitan.

Lejos de que todo quede ahí, Catalina cambia de opinión respecto a la decisión de la Marquesa de Luján de no asistir a la boda. Además, el hecho de que Jana y María Fernández hayan querido dormir juntas acaba teniendo consecuencias verdaderamente impactantes, a la par que desastrosas. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.