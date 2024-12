No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una serie diaria que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. ¡Es una historia sencillamente impresionante, a la par que espectacular! El pasado martes 3 de diciembre pudimos disfrutar del capítulo 477 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, los espectadores han sido testigos de cómo la visita del Duque de Carril es inminente. Por si fuera poco, cabe destacar que Vera, su hija, tiene todas las papeletas para atenderle. A pesar de todo, lo cierto es que Simona va a dejar a todos completamente sin palabras al dar a conocer que tiene un as bajo la manga.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta serie diaria han podido ver cómo Julia no puede evitar cansarse de las constantes injerencias del capitán. Así pues, no duda en plantarle cara sin importarle en absoluto poner en riesgo la boda. Por si fuera poco, vemos cómo la boda de Pelayo y Catalina va sobre ruedas. Al menos, aparentemente puesto que él no está del todo contento como debería. Ni muchísimo menos. Jana no puede evitar sentir muchísimos nervios al enterarse de las verdaderas intenciones de la Marquesa de Luján a la hora de organizar la fiesta para su pedida de mano. Por si fuera poco, vemos cómo el padre Samuel sigue inmerso en su tarea de cuidar a los más desfavorecidos. Es entonces cuando María Fernández se da cuenta de que el cura tiene un enorme secreto entre manos, y todo para tratar de ayudarles de la mejor manera. El sacerdote acaba sincerándose con la doncella.

¿Qué sucede en el capítulo 478 de La Promesa que se emite hoy, miércoles 4 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo el Duque de Carril ni tan siquiera se fija en su hija Vera, pero Marcelo sí que se da cuenta de alguien que le produce una tremenda inquietud. ¡Y no es para menos!

Petra, por su parte, ha descubierto a María Fernández durmiendo en la habitación de Jana. Una información que la Marquesa de Luján está dispuesta a aprovechar para poner aún más en evidencia a la prometida de su hijo. Pelayo no está seguro del paso que va a dar, puesto que siente una profunda preocupación ante la idea de que el padre del bebé que Catalina está esperando aparezca en algún momento.

Dadas las circunstancias, Martina no ha dudado un solo segundo en hacer una contundente pregunta a Catalina, para saber si realmente sigue enamorada de Adriano o ya ha pasado página. Rómulo y Pía se incorporan al trabajo, por lo que Petra ha aprovechado para empezar a ocasionarles varios problemas. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.