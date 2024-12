No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 2 de diciembre pudimos disfrutar del capítulo 476 de La Promesa que se emite en La 1 de Televisión Española. De esta manera, los espectadores han podido ser testigos de cómo Jana ha tenido una sonada metedura de pata durante la cena que los Marqueses de Luján organizaron en su honor. La doncella se siente tan mal que no duda en acudir a su antigua habitación, la que compartía con María Fernández, en busca de refugio. Manuel no tarda en acusar a Lorenzo por haber provocado a Jana.

El capitán de la Mata, por su parte, tira de estrategia al hacerle ver que es mejor que sepa, cuanto antes, cómo es realmente la mujer con la que se va a casar. Julia se enfrenta como nunca a su cuñado, por lo que éste acaba confirmándole que, en efecto, ha conseguido llegar a un acuerdo económico con Lorenzo. Petra trata por todos los medios de malmeter ante Cruz por la readmisión de Rómulo y Pía. A pesar de todo, la Marquesa de Luján le prohíbe hablar más sobre ese asunto. Cruz, por su parte, no duda un solo segundo en hacer una sugerencia muy concreta a su hijo Manuel. ¿En qué consiste, exactamente? En organizar una fiesta de presentación de Jana para pedirle la mano públicamente. Eso sí, a cambio, la Marquesa de Luján no duda en pedirle una única cosa. Algo que va a dejar al joven completamente sin palabras.

¿Qué sucede en el capítulo 477 de La Promesa que se emite hoy, martes 3 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo la visita del Duque de Carril a palacio es inminente. Es más, todo apunta a que Vera va a ser la joven que va a atenderlo. Por fortuna, Simona guarda un as en la manga. Julia se cansa de las constantes injerencias del capitán.

Es por eso que no duda un solo segundo en plantarle cara sin importarle en absoluto poner en riesgo su boda con Curro. La boda de Pelayo y Catalina va sobre ruedas. O eso parece, porque él parece que no está del todo contento como debería… ni muchísimo menos. Los nervios de Jana acaban disparándose por momentos.

Y todo porque ha acabado enterándose de las verdaderas intenciones de la Marquesa de Luján al organizar una fiesta para su pedida de mano. El padre Samuel sigue inmerso en el cuidado de los más desfavorecidos mientras que María Fernández ha descubierto que el cura tiene un gran secreto. Éste acaba confesándoselo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.