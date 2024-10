La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente, espectacular y que está dando mucho de qué hablar. ¡Y no es para menos! El pasado miércoles 2 de octubre pudimos disfrutar del capítulo 434 de La Promesa donde, entre otras cuestiones, los espectadores fuimos testigos de cómo Cruz ha hecho una firme petición en cocinas. ¿En qué consiste, exactamente? En que el asunto de su hijo y Manuel se lleve con la mayor discreción posible. Esta situación provoca que la doncella se anime a hablar personalmente con la Marquesa de Luján para tratar de evitar cualquier tipo de malentendido. Parece que ha llegado el momento más que perfecto para coger las riendas de la situación y enfrentarse a todo lo que está por venir.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Julia ha dado el paso de sincerarse con Martina, contándole toda la verdad. La hija de Margarita no tarda en compadecerse de ella, y le pide disculpas por si le ha podido hacer daño en algún momento. Catalina no ha tardado en hacer saber a Pelayo que le gustaría tener a su hijo junto a él. Una propuesta que ha dejado completamente sin palabras al Conde, ya que sigue inmerso en un auténtico océano de dudas. Margarita hace saber a Ayala que Martina se niega a vivir con ellos mientras que Lope no se amedrenta por la Duquesa de Carril. María Fernández confiesa que su relación con Salvador no está en su mejor momento ni mucho menos, mientras que Manuel reúne a sus padres con un objetivo. ¿En qué consiste exactamente? En reafirmar su decisión de contraer matrimonio con Jana.

¿Qué sucede en el capítulo 435 de La Promesa que se emite hoy, jueves 3 de octubre?

De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo la situación de Manuel y Jana en palacio acaba de llegar a su punto más álgido. Para sorpresa de ambos, parece que Cruz no es la que tiene la peor de las reacciones tras conocer su decisión. Pelayo, al ser consciente de la mala reacción que ha tenido con Catalina, intenta por todos los medios acercarse a ella.

Y eso que el Conde de Añil todavía no sabe toda la verdad sobre ese bebé que Catalina está esperando. Es algo que le dejará completamente destrozado. María Fernández no puede evitar sentirse tremendamente mal cada vez que piensa en su cuaderno. Tanto es así que se ve obligada a tomar una drástica decisión al respecto.

Lejos de que todo quede ahí, Curro no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para defender, ante Alonso, la relación de Jana y Manuel. Es más, no tarda en hacer ver al Marqués que la situación que actualmente tiene su hijo es bastante similar a la que tuvo en el pasado. El sargento Burdina regresa a palacio para llevarse a alguien arrestado, acusado del asesinato de Gregorio. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.