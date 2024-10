La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente, impactante y espectacular. El pasado jueves 3 de octubre pudimos disfrutar del capítulo 435 de La Promesa donde, entre otras cuestiones, los espectadores han sido testigos de cómo la situación de Manuel y Jana en palacio parece llegar al límite. Es más, para sorpresa de ambos, la Marquesa de Luján no es la que tiene una reacción más impactante en su contra. Pelayo, tras la mala reacción que tuvo con Catalina, trata de acercarse poco a poco a ella. Lo que ni tan siquiera imagina es que la hija del Marqués todavía no le ha confesado toda la verdad sobre ese hijo que está esperando. Algo que va a herir el orgullo del Conde de Añil.

María Fernández, por su parte y dadas las circunstancias, no puede evitar martirizarse cada vez que piensa en el cuaderno que le sustrajeron. Es más que evidente que la doncella siente una profunda culpabilidad. Se trata de una situación impactante que le ha obligado a tomar una drástica decisión al respecto. Lejos de que todo quede ahí, los espectadores fueron testigos de cómo Curro ha tomado la firme decisión de dar un paso al frente para defender la relación de Jana y Manuel. Es por eso que acude a Alonso para intentar hacerle ver las similitudes de la situación de su hijo con la suya hace unos cuantos años. El sargento Burdina ha regresado a palacio, y en esta ocasión para llevarse a alguien arrestado por el asesinato de Gregorio. Una situación que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de La Promesa que se emite hoy, viernes 4 de octubre?

De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo la detención por parte del sargento Burdina como consecuencia del asesinato de Gregorio Castillo ha provocado una auténtica revolución a los habitantes de palacio. Martina, tras descubrir la verdadera identidad de Julia, teme verse apartada por parte de Curro. Él no tarda en pedirle paciencia y comprensión hasta que resuelva este asunto.

Santos, por su parte, no ha tardado en detectar una contradicción respecto a la muerte de su madre. Es por eso que no tarda en enfrentarse como nunca a Ricardo, exigiéndole que le cuente toda la verdad de una vez por todas. Margarita ha optado por suspender su cita para probarse el vestido de novia. Algo que ha alterado, y mucho, al Conde de Ayala.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Julia es testigo de un excesivo gesto de cariño entre Jana y Curro, por lo que no tarda en malinterpretar la situación. Ricardo, por su parte, ha descubierto que Pía sigue viva de una manera verdaderamente inesperada. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.