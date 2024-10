La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 7 de octubre pudimos disfrutar del capítulo 437 de La Promesa donde, entre otras tantas cuestiones, hemos visto cómo la compleja situación de Manuel ha provocado que Jana empiece a plantearse, inevitablemente, si debe o no visitarlo en el cuartelillo. Para salir de dudas, acaba pidiendo ayuda a un miembro de la familia. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo los Marqueses de Luján han visitado a su hijo. Así pues, no han tardado en llegar a la conclusión de que deben tomar medidas respecto a sus intenciones con Jana. Es hora de aprovechar que Manuel está entre rejas para conseguir su objetivo.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de la serie diaria han podido ver cómo Catalina ha dado el paso de mover ficha. Y todo con el objetivo de desbloquear, de una vez por todas, la complicada situación con Pelayo. A pesar de todo, cuando la joven va en busca de Adriano para hacerle saber que está esperando un hijo suyo, acaba sufriendo un revés verdaderamente impactante e inesperado. Rómulo, por su parte, ha confesado a todo el servicio que en realidad Pía sigue viva y que todo lo hicieron para protegerla de las garras de Gregorio. Las reacciones, como era de esperar, no tardan en llegar. ¡Y hay de todo tipo! Vera y Lope se muestran verdaderamente inquietos, puesto que hace días que no ven a la Duquesa de Carril de palacio. Por lo tanto, dadas las circunstancias, los dos jóvenes no pueden evitar temerse lo peor. ¡No es para menos!

¿Qué sucede en la nueva entrega de La Promesa que se emite hoy, martes 8 de octubre?

De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Manuel se ha visto sorprendido al recibir en su celda la visita tanto de Rómulo como de Pía. La familia, por su parte, continúa haciendo gestiones para tratar de sacarle de ahí a la mayor brevedad posible. Al fin y al cabo, el tiempo ha empezado a correr en su contra.

Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo el Conde de Ayala está profundamente contrariado, y todo porque el cocinero que contrató para su boda con Margarita le ha dejado tirado en el peor momento. Su desmedida reacción ha extrañado a todos los que se encuentran a su alrededor, y no es para menos. Él asegura que todo tiene estrecha relación con la situación de Manuel, puesto que está convencido de que eso les va a complicar la boda. ¡Y mucho!

Por si fuera poco, somos testigos de cómo Martina empieza a sentir cada vez más señales de alarma en el inesperado acercamiento entre Julia y Curro. Todo ello mientras Catalina confiesa a Pelayo que ha tomado la decisión de no contar nada al padre de su hijo. En cuanto a María Fernández, no puede evitar quejarse de cómo va su relación con Salvador desde que están separados. Jana, por su parte, no duda en rechazar el dineral que Alonso le ofrece el Marqués. Es más, no tarda en devolver esa bolsa repleta de dinero a Cruz, y lo hace de malas maneras. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.