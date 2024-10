No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 4 de octubre pudimos disfrutar del capítulo 436 de La Promesa. De esta manera tan concreta, fuimos testigos de cómo la detención del acusado del asesinato de Gregorio Castillo ha conseguido revolucionar a los habitantes de palacio. Martina, tras descubrir la verdadera identidad de Julia, teme verse apartada de Curro. Éste le ha hecho una petición muy firme, y es que sea muy comprensiva y tenga paciencia. Al fin y al cabo, es consciente de que las cosas se van a complicar cada vez más, y por momentos.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Santos, en el instante menos esperado, ha detectado una contradicción respecto a la muerte de su madre. Es por eso que no tarda en enfrentarse a Ricardo para que, de una vez por todas, le cuente toda la verdad. En cuanto a Margarita, ha dado el paso de suspender la cita que tenía prevista para probarse el traje de novia. Una decisión que ha alterado muchísimo al Conde de Ayala, y no es para menos. Por si fuera poco, somos testigos de cómo Julia se ha visto sorprendida al ser testigo de un excesivo gesto de cariño entre Jana y Curro. Lo cierto es que ha malinterpretado de lleno esta situación. Ricardo, por su parte, ha descubierto de forma verdaderamente inesperada que Pía continúa viva. ¡Desde luego que no se lo esperaba en absoluto!

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de La Promesa que se emite hoy, lunes 7 de octubre?

De esta manera tan concreta, los espectadores son testigos de cómo la situación de Manuel empeora por momentos. Esto hace posible que Jana empiece a plantearse si debe visitarlo o no al cuartelillo, puesto que no quiere complicar aún más las cosas ni mucho menos. Los Marqueses de Luján, por su parte, sí que dan el paso de visitar a su hijo.

Es por eso que Cruz y Alonso no tardan en llegar a una conclusión muy concreta. ¿En qué consiste, exactamente? En que deben tomar medidas respecto a las intenciones que Manuel tiene con Jana, aprovechando que él se encuentra entre rejas. Ambos son conscientes de la oportunidad que tienen entre manos, por lo que no van a desaprovecharla. ¡Ni muchísimo menos!

En cuanto a Catalina, observamos cómo trata de dar un paso más allá para aclarar todo con Pelayo, puesto que la situación que están atravesando no es para nada sencilla. Cuando decide buscar a Adriano para hacerle saber que está esperando un hijo suyo, la hija del Marqués de Luján sufre un inesperado revés. Rómulo confiesa al servicio que Pía está viva mientras que Vera y Lope se muestran inquietos al darse cuenta que, desde hace días, no ven a la Duquesa de Carril. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.