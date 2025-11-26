Audiencias de ayer: ‘El Hormiguero’ lidera y a ‘La Revuelta’ le tiemblan las piernas con ‘La isla’

La guerra por las audiencias de la televisión vive los últimos días del mes de noviembre, esperando a que diciembre traiga los especiales navideños, donde todo cambiará en unas fechas en las que la Nochebuena y la Nochevieja marcarán un nuevo duelo entre Antena 3 y La 1. Por el momento, ayer, martes 25 de noviembre, El Hormiguero volvió a demostrar su liderazgo sin que nadie pueda hacerle sombra. En cambio, lo más interesante de la noche se vive con la batalla que viven La Revuelta y La isla de las tentaciones desde hace semanas por la segunda plaza en la franja del access.

El Hormiguero consigue un 15 % de cuota y 1.959.000 espectadores con la visita del chef José Andrés, logrando revalidar lo conseguido el lunes. Broncano y los suyos se quedan a tres puntos y medio millón de espectadores con un 12% y 1.568.000 televidentes. Las distancias son mucho más cortas entre el show de La 1 el programa de parejas de Telecinco, que se queda a apenas tres décimos y 60.000 espectadores de diferencia: 11.7 % y 1.507.000. Aunque cada vez está más cerca de vencer a La 1, Sandra Barneda sigue sin conseguirlo. Un día más, Cifras y letras vuelve a competir desde La 2 con las principales cadenas, superando a First Dates y poniendo en apuros a El intermedio.

‘El Hormiguero’: 15 % y 1.959.000

‘La Revuelta’: 12% y 1.568.000

‘La isla de las tentaciones’: 11.7 % y 1.507.000

‘El Intermedio: 6.3 % y 856.000

‘First Dates’: 5.9 % y 771.000

‘Cifras y letras’: 6.3 % y 856.000

Audiencias de ayer en ‘prime time’

Marc Giró y su Late Xou viven muy tranquilos desde que Supervivientes All Stars abandonó la noche de los martes con el final de la edición, pudieron liderar desde ese momento. Detrás del programa de entrevistas del catalán quedan los capítulos de Renacer, en Antena 3, y La que se avecina, en Telecinco, que logran el doble dígito, aunque la serie turca lo hace con mejores datos.

A mucha distancia se queda Código 10, en Cuatro, que sube tres décimas respecto a la semana pasada; mientras que Alberto Chicote recupera oxígeno en la noche de los martes con su polémico paso de Batalla de restaurantes por Salamanca y firma su mejor dato de la temporada.

‘Late Xou con Marc Giró’: 12.4 % y 977.000

‘Renacer’: 11.7 % y 794.000

‘La que se avecina’: 10.5 % y 735.000

‘Código 10’: 6.7 % y 396.000

‘Batalla de restaurantes’: 5.3 % y 455.000

En otras franjas hay que destacar la recuperación de las tardes de Telecinco después de dar marcha atrás a su cambio de horarios. Tras cancelar los resúmenes de Gran Hermano a las 20 h por sus malos datos, todos los programas notan una buena subida, celebrando así El diario de Jorge su renovación:

‘El tiempo justo’: 9.8 % y 786.000

‘El diario de Jorge’: 10.8 % y 869.000

‘Agárrate al sillón: 8.1% 825.000

Hay que destacar también los buenos datos de Saber y ganar, el concurso de La 2, que hace récord de temporada y supera a Cuatro y a laSexta durante su franja, mirando de cerca a las principales cadenas con un enorme 8.2 % y 733.000 espectadores. Parece que el regreso de Fer Castro, mítico concursante de Pasapalabra, ha llamado la atención de los espectadores.