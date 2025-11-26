El chef José Andrés carga contra los políticos en ‘El Hormiguero’: «Esa es la España que queremos»

El chef José Andrés es toda una estrella en Estados Unidos, aunque en España no ha tenido el mismo éxito. Allí ha conseguido crear todo un imperio de restaurantes que le han llevado a ser una de las personas más influyentes de la televisión americana, tanto que en el año 2010 decidió crear su propia ONG, la famosa World Central Kitchen, con la que acude a todas las zonas de catástrofes para llevar comida a los que más lo necesitan. Pero esta visita a España ha sido por un motivo más alegre, ya que ha venido a promocionar su nuevo libro, que no ha dudado en presentar en el plató de El Hormiguero.

Cambia la receta. Porque no puedes construir un mundo mejor sin romper unos cuantos huevos, así se titula este libro en el que no ofrece recetas, aunque sí que hay momentos en el que el mundo de la cocina es importante. Se trata de un relato de cómo ha tenido que ir cambiando su forma de vida, adaptándose a los cambios que le han ido ocurriendo y que le han llevado a ser una estrella fuera de su país. Antes de entrar al plató, José Andrés y su equipo quisieron dar de cenar al público una enorme paella para 140 personas, algo de lo que Motos presumió en sus redes sociales y con lo que se ganó al respetable antes de salir.

Lejos del poco entusiasmo que ponen algunos durante las promociones, especialmente si hablamos de los actores, José Andrés llegaba con la energía que los artistas y famosos llegados desde el continente americano ponen siempre que van a una entrevista. Algo que los presentes en las gradas, después de un plato de paella, le han aplaudido para que el cocinero entrase como si del cantante de un grupo de rock se tratase, con gafas de sol y todo.

Uno de los sitios en los que José Andrés ha estado presente en los últimos meses ha sido en los pueblos afectados por la DANA de Valencia de hace poco más de un año. Allí su ONG ha tenido mucho trabajo, ya que la destrucción de casas y de todos los comercios hacía imposible tener acceso a un plato de comida caliente durante muchas semanas.

Este tema le toca muy de cerca a Pablo Motos, que es natural de Requena, una de las localidades afectadas y que ha sufrido la pérdida de un amigo, que fue arrastrado por el agua sin poder hacer nada por salvarse. Por eso ha querido hablar con su invitado de cómo fue acudir allí y del descontrol por parte de las autoridades.

Sin dar nombres, José Andrés puso en la diana la gestión de Pedro Sánchez y de Carlos Mazón, poniendo en valor el sacrificio y la solidaridad de miles de personas que acudieron de forma desinteresada a ayudar. «Cuando la clase política lo único que hace es echarse las culpas los unos a los otros, es el pueblo, Valencia entera, los ciudadanos españoles, sin saber de qué partido político era cada uno, lo que estuvimos ahí respondiendo. España entera estuvo ahí. Y esa es la España que queremos», aseguraba en El Hormiguero.

Muestra de la incapacidad con la que se trató esta DANA por parte de todos los implicados, es que el chef y su equipo estaban preparados mucho antes que las autoridades. «Cuando vimos el parte meteorológico teníamos a la gente preparada. No esperamos, nos movemos. Tuvimos que activarnos como nunca antes nos habíamos activado en Europa», aseguraba.

«La emergencia no puede esperar a mañana, hay que empezar hoy. Nunca nos reunimos, sino que empiezas a acudir a cada pueblo, a hablar con cualquier líder local, con ancianos… Hay que estar ahí. Lo primero que hicimos es dar mis satélites de Starlink (la red de satélites para dar internet de alta velocidad creada por Elon Musk) a la Guardia Civil de Paiporta», contaba.