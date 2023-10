El cantante Anuel AA, operado de urgencia: «Fue cuestión de vida o muerte»

El cantante Anuel AA ha lanzado un preocupante mensaje a sus seguidores de la red social Instagram en el que ha explicado que ha tenido que ser operado «de emergencia». En su publicación aparece en la cama de un hospital, una imagen que ha alarmado a los millones de seguidores del ex novio de Karol G.

El puertorriqueño lanzaba el mensaje ante la sorpresa de todos: «Me operaron anoche de emergencia. Solo Dios sabe el por qué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte». Por suerte todo parece haber sido tratado a tiempo por los médicos, por lo que parece que su vida no corre peligro, aunque en algunos momentos se llegó a temer lo peor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Como es lógico, después de una intervención así su carrera tendrá que parar por completo para recuperarse: «No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa. Rompecorazones iba a salir en dos semanas, pero ya no (pospuesto hasta nuevo aviso, les daré la fecha pronto para que sepan qué va a pasar conmigo)».

Pese a que se encuentra en un momento muy delicado, no ha querido olvidarse de sus seguidores y ha pedido perdón por este parón, más que justificado: «Perdón por quedarles mal a mis fanáticos con el cambio de fecha del EP, atrasándolo más. Sé que han estado esperándome y yo me comprometí con determinación para recuperar mi carrera después de casi destruirla yo mismo…».

Real hasta la muerte es su lema y parece que esta vez casi se convierte en realidad. Este momento tan duro para Anuel AA llega en un momento profesional muy importante en su carrera, ya que según sus palabras tenía «un plan de trabajo demasiado ‘hp’. Es la primera vez que tengo un equipo de trabajo real como todos los otros artistas de élite».

Una nueva piedra en el camino del artista

Pese a todo se ha conformado al pensar que «si este es el plan de Dios y toca esperar un poco más para poder superar todo lo que hice y logré desde que comenzó mi carrera, y todo el tiempo entrando y saliendo de la cárcel hasta ahora, pues toca esperar».

Finalmente, el cantante ha pedido ayuda a todos sus seguidores para recuperarse lo antes posible: «¡Los amo! Manténganme en sus oraciones y vamos a dejar todo en las manos de Dios. Los doctores y doctoras que me atendieron y me salvaron, gracias».