Anuel AA lanza ‘Mejor que yo’, una nueva canción dedicada a Karol G

Anuel AA y Karol G se convirtieron en una de las parejas más sonadas de la industria musical hace tan solo unos años pero, ambos artistas decidieron tomar caminos por separado el pasado 2021. Tras ello, el puertorriqueño comenzó su historia de amor con Yailin La Más Viral, quien se convirtió en la madre de su tercera hija.

Sin embargo, y a pocos días del nacimiento de la pequeña, la pareja anunció públicamente su ruptura este 2023. Desde entonces, Anuel AA se ha centrado al 100% en su carrera musical pero, acaba de dejar claro que, por mucho que pase el tiempo, hay amores que no se olvidan. Un tema que ha querido dejar claro en su último single, Mejor que yo.

View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

De la mano de Dj Luian y Mambo Kingz, el artista ha publicado un tema que no ha dejado indiferente a nadie. Una clara declaración de intenciones que, como él mismo ha señalado en su cuenta de Instagram, va dirigida completa y exclusivamente para Karol G.

«Mejor que yo, te la dedico bebé», ha escrito. Unas palabras que fueron seguidas de la mención a la cantante colombina. Además, y si se tienen en cuenta algunos de los versos que forman parte del single, podría decirse que Anuel AA no ha olvidado a la artista. «Baby, dime qué hizo él que yo no pude hacerte a ti» o «Baby, te extraño y no te miento», son algunos de los versos de su último tema.

Por su parte, la intérprete de TQG no ha hablado al respecto, al menos públicamente. Pero, ha quedado más que claro que el reguetonero busca una reacción por parte de ella. Cabe señalar que, con los versos del sencillo, Anuel AA hace mención a la nueva pareja de Karol G. Aunque los artistas no han confirmada nada abiertamente, se rumorea que la colombiana habría iniciado una relación con Feid, algo que al puertorriqueño no le hace nada de gracia.