Karol G, ¿mandó una indirecta a Anuel AA a través de Instagram?

En las últimas semanas, Anuel AA ha hecho todo lo que ha podido para llamar la atención de Karol G. El artista puertorriqueño continúa dando que hablar, sin embargo, parece que la intérprete de Mañana será bonito ha pasado página y ya no está interesada en su ex pareja.

Karol G ha evitado responder a sus comentarios y a sus provocaciones más recientes. La artista colombiana hace tiempo que dio por concluido ese capítulo de su vida. Sin embargo, en las redes sociales se especula con que podría haber intentado llamar la atención de su ex pareja en su Tiny Desk.

La artista colombiana protagonizó hace unos días una nueva sesión de Tiny Desk, con motivo del lanzamiento de su último disco, tras haber participado en esta misma sesión unos años atrás. De esta forma, interpretó una canciones que podrían estar dedicadas a Anuel AA.

Recientemente, Karol G compartió a través sus historias de Instagram varios de los fragmentos de su participación en el Tiny Desk Concert, del canal de YouTube NPR Music, incluyendo la canción Gucci los paños, con un fragmento cuya letra ha dado mucho que hablar.

Los usuarios de esta plataforma no dudaron en pensar que esta había sido una indirecta para Anuel AA por su letra. No obstante, otros muchos afirman que la artista colombiana ha dado portazo a su pasado con Karol G y que hace mucho que no tiene ningún interés en llamar su atención.

Por otro lado, para muchos usuarios de las redes sociales el supuesto interés y búsqueda de reconciliación por parte de Anuel AA podría ser simplemente una estrategia comercial y de marketing, intentando aprovecharse de la fama a nivel global de la artista colombiana.

Earlier this year, @KarolG’s #MañanaSeráBonito became the first all-Spanish-language album from a female artist to ever debut at number one in the U.S. on the Billboard 200 chart. And she did it by being herself.

More on our June/July cover star: https://t.co/T6dzsntZEu pic.twitter.com/6hSdvurIzK

— ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) May 23, 2023