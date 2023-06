Antonio Orozco no decepciona con ‘La Revolución’ como nuevo single

Antonio Orozco está de vuelta con nueva música. El artista catalán, que acaba de terminar su gira por Latinoamérica, presenta este viernes 23 de junio su nuevo single, bajo el título de La Revolución, una canción con la que pone fin al silencio musical de los últimos meses.

La revolución llega como el primer adelanto de su noveno álbum de estudio, un disco que verá la luz próximamente y que será uno de sus trabajos más personales hasta la fecha. Días antes de su lanzamiento, Antonio Orozco quiso con sus seguidores la inspiradora historia detrás de su nuevo single.

«Llevo varios días hablando de REVOLUCIONES. Y ahí va una de las mías. Durante mi vida he ido cumpliendo sueños. Pensaba que iba a crecer sin parar. Mi imaginario perfecto no incluía obstáculos, caídas ni tropiezos. A cada paso parecía que me acercaba un poquito más a la perfección, sin tener que lidiar con la incertidumbre o el peso de mis errores», escribía.

«Pero ya sabéis cómo es esto de la vida… siempre te sorprende con algo inesperado. Al final, resulta que el crecimiento, como un árbol robusto en medio del bosque, necesita experiencias, ciclos… momentos buenos, momentos malos, despedidas y reencuentros», añade el artista.

Antonio Orozco continúa su reflexión personal explicando que: «He descubierto que es en medio del caos, en los momentos de crisis, donde se encuentra la verdadera fortaleza del alma, donde florece la sabiduría. Las crisis son como hilos que se entrelazan, creando el maravilloso tejido de nuestra vida y nuestro crecimiento personal».

«Y de hecho, es ante las dificultades y las crisis donde estoy integrando la información más valiosa. Sin esta información, sería imposible alcanzar los objetivos que me he marcado tras mi recuperación por los pólipos en las cuerdas vocales», continuaba el artista antes de agradecer a David Vargas y a Regenera por «su implicación y seguimiento en mi día a día».

De esta forma, tras esta reflexión, finalmente sus fans han podido escuchar como suena La Revolución. Una canción que además ha llegado acompañada de un videoclip muy especial, con el que Antonio Orozco da unas pequeñas pinceladas de lo que será su nueva era musical.