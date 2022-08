Antonio Orozco comparte un emotivo vídeo junto a su hijo en el concierto de Coldplay

Los conciertos que está dando la banda británica, Coldplay durante su gira Music of the Spheres está aglutinando a una cantidad de personas muy variadas. El grupo está consiguiendo sold out en todas y cada una de las paradas que han realizado durante este Tour, y el famoso artista Antonio Orozco no quiso perderse la actuación más emblemática hasta la fecha, la cita que tenían en el mítico estadio ingles Wembley.

No ha querido que su hijo, Jan se perdiese la cita, y es que, el cantante adora a su retoño. Está continuamente compartiendo fotos y vídeos del que está siguiendo sus pasos en el mundo de la música. Sin ir más lejos, el pequeño se hizo viral hace apenas unas semanas después de que el catalán compartiese un video suyo rapeando.

El artista quiso añadir un pequeño texto a la publicación, en el que hace una alusión a la madre de Jan, la cual falleció hace unos años cuando ambos no estaban juntos. «Cada uno tiene su propio cielo lleno de estrellas. Va por ti y por cada una de tus estrellas. Nosotros también tenemos las nuestras. Disfrútalo. #Wembley #Coldplay and @jan_o_oficial DE OTRA ERA».

Los fans del de Barcelona no pudieron evitar emocionarse, y reflejarlo en los comentarios del post. «Qué bonito y cómo lo disfruta Jan. Sí, ellos son de otra galaxia, pero a mí, aunque no entienda el inglés, me gusta también mucho ese tipo de música. Mi hijo la escucha mucho ese tipo y de otras, de rap, una mezcla de todo…» rezaba uno de los comentarios que recibió Antonio Orozco.

Hay que recordar, que la banda dirigida por Chris Martin acudirá al Estadio Olímpico Lluís Companys en Barcelona los días 24 y 25 de mayo. Quien sabe si padre e hijo querrán repetir experiencia en su ciudad natal.