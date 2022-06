Anabel Pantoja saca a la luz la estrategia de Mariana en ‘Supervivientes 2022’

Anabel Pantoja, poco a poco y con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las protagonistas de ‘Supervivientes 2022’. Recientemente, la sobrina de Isabel Pantoja no pudo evitar quedarse sin palabras al ser testigo del fuerte enfrentamiento entre Yulen y Marina tras las nominaciones del pasado jueves.

Este martes, durante la emisión de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’, Anabel Pantoja quiso aprovechar la oportunidad para cargar contra Mariana para defender a Yulen. De esta manera, la influencer se sinceró: “Él no es la persona que pinta ella. Yo creo que se ha hecho una telenovela en la cabeza”.

Por si fuera poco, la andaluza quiso compartir con la audiencia de ‘Supervivientes 2022’ su teoría respecto al concurso de Mariana: “Ha querido quedar bien con un grupo y con otro, y de repente estalló todo”. Por lo tanto, según Pantoja, a la venezolana no le ha salido del todo bien su plan ya que ha terminado por afectar al esgrimista: “Tú no puedes estar bien en dos bandos y con dos estrategias”.

Yulen carga contra Mariana debido a los conflictos que han tenido esta semana: «Es falsa y egoísta»💥 #TierraDeNadie5https://t.co/ByQR2g9fO1 — Supervivientes (@Supervivientes) June 1, 2022

Lejos de que todo quede ahí, Anabel Pantoja ha querido ir mucho más lejos: “Lo que no puedes es ir diciendo que te ha extorsionado un chaval que no mata una mosca”. Llena de indignación, la prima de Kiko Rivera no tardó en preguntarse lo siguiente: “¿Qué estamos, en los ‘Juegos del hambre’?”.

Cabe destacar que estas declaraciones no las ha escuchado ni Yulen Pereira ni Mariana, ya que éstos pertenecen al grupo de los Royales mientras que Anabel Pantoja está en los Fatales. A pesar de todo, estamos completamente convencidos de que en la gala presentada por Jorge Javier Vázquez, se emitirán estas imágenes.

Por lo tanto, inevitablemente, la concursante venezolana escuchará lo que la sobrina de la tonadillera piensa no solamente de lo ocurrido con Yulen, sino de su concurso. Así pues, probablemente seremos partícipes de una fuerte discusión en directo entre Anabel Pantoja y Mariana en la Palapa.