Kiko Matamoros confirma que Anuar hizo trampas con el fuego en ‘Supervivientes 2022’

El pasado martes 31 de mayo pudimos disfrutar de un nuevo programa de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ presentado por Carlos Sobera. De esta manera tan concreta, pudimos ver que Tania Medina regresaba con su grupo tras ser evacuada por problemas de salud, que Anabel Pantoja resultó ser la primera salvada de la semana y Desy, además, fue repescada. Lo que nadie esperaba es que Kiko Matamoros fuera a hacer una inesperada confesión.

En ‘Supervivientes: Tierra de nadie’, pudimos ver las imágenes de una fortísima discusión entre Kiko Matamoros y Yulen Pereira. De esta manera, el enfrentamiento terminó con una revelación de lo más inesperada. Todo comenzó cuando empezaron Kiko Matamoros quiso que todos comieran la piña que habían conseguido. Algo con lo que el esgrimista no estaba de acuerdo, ya que prefería que Anuar (que estaba en Playa Paraíso) y Tania (evacuada) también estuvieran presentes.

“Ni está Tania ni está Anuar. Te vas a comer el doble de arroz y, además, quieres comerte la piña más grande aprovechando que hay menos gente”, aseguró Yulen Pereira, visiblemente enfadado. Por si fuera poco, acusó a Kiko Matamoros y Nacho Palau de tratar de conseguir cocos de un árbol, algo que la organización les prohibió rotundamente.

Motivo por el cual el colaborador de ‘Sálvame’ no pudo evitar estallar, recriminándole que él había hecho lo mismo. Además, sacó a relucir que el grupo había hecho trampas a la hora de hacer fuego, una duda que ‘Supervivientes 2022’ planteó y que se le negó en todo momento. Aprovechando la ocasión, el tertuliano se mostró muy contundente:

“Suéltalo, que vas de listo. ¡No des lecciones de nada! ¿Con qué se encendió el fuego? Las pruebas las he visto yo”, espetó. “Ni malo ni bueno, pero santos aquí no hay ninguno”, añadió. Al ver que Yulen no se pronunciaba al respecto, Matamoros fue a más: “Soy el primero que dice que colaboró en la mentira del fuego. Yo fui el primero en saber cómo se había hecho, y tú el segundo. Porque vi los trozos del insecticida y los cogí con esta mano y los tiré al fuego, sin que me viera la cámara”.

Lejos de que todo quede ahí, Kiko quiso dar más detalles: “Luego dijimos: ‘si nos pillan, todos cómplices’. ¡Saca los cojones a pasear! ¡Da la puta cara!”, exclamó. Al dar a conocer esta información, se confirma que los concursantes de ese grupo hicieron creer a la audiencia y al equipo del reality que consiguieron hacer fuego de manera lícita. ¡Ahora se confirma que no es así! ¿Habrá consecuencias para ellos?