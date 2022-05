Anuar Beno y Nacho Palau, protagonistas de una gran bronca en ‘Supervivientes 2022’

No es ningún secreto que las últimas nominaciones de ‘Supervivientes 2022’ siguen trayendo cola, sobre todo en el bando de los Royales. Es más, esto ha provocado una de las broncas más sorprendentes y monumentales de esta edición. ¿Sus protagonistas? Nada más y nada menos que Anuar Beno y Nacho Palau.

Esta historia comenzó cuando Mariana no dudó un solo segundo en señalar a Yulen tras haberle «coaccionado» para nominar a quien interesaba al esgrimista. Una vez se conoció esta situación, dentro de los Royales se realizó una clarísima división en dos bandos. Por un lado, Anuar Beno y Tania Medina creyeron en la palabra de Yulen Pereira.

Por otro lado, Kiko Matamoros y Nacho Palau quisieron apoyar a la venezolana. Finalmente, en el instante en el que cada uno dio su versión sobre lo ocurrido, ha estallado como nunca la guerra entre los dos bandos. Anuar Beno se mostró de lo más contundente, al hacer saber a Nacho que “ya se caen las caretas” del resto, incluido el valenciano.

Nacho Palau y Anuar Beno han estallado después de la polémica de las nominaciones: «Ya he visto como se caen las caretas» 💥 #ConexiónHonduras6https://t.co/OjKZV1kvi5 — Supervivientes (@Supervivientes) May 30, 2022

El hermano de Asraf, además, pidió que “ojalá se ve la demagogia barata” que hace Nacho Palau. Ante este tipo de comentarios, el que fuera pareja de Miguel Bosé quiso responder: “No es demagogia”. Anuar Beno quiso ir muchísimo más allá, al calificar al valenciano de “falso”: “Si alguien no está a tu favor, te vas a por otro y así sucesivamente”.

Nacho Palau no podía dar crédito a lo que estaba escuchando: “Flipo contigo”. Palabras que provocaron que el cuñado de Isa Pantoja estallase como nunca: “Con cincuenta años parece que estás en la edad del pavo. Me has dicho que tengo complejos e inseguridades y que soy un niñato”, aseguró.

Con el ambiente cada vez más tenso, el valenciano se acercó a Anuar Beno. Cara a cara, Palau le pidió que no se pasara ni un pelo con él. Sus compañeros no daban crédito al enfrentamiento que estaban viendo, sobre todo cuando observaron que terminó con un peculiar beso de lo más curioso. Es más que evidente que ninguno de los dos acabará esta aventura como amigos pero esperemos que, desde luego, la cosa no vaya a más por el bien de la convivencia.